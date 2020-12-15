«Роснефть» открыла еще одно уникальное месторождение в Карском море

Новое арктическое газовое месторождение с суммарными запасами в 514 млрд м3 газа было открыто компанией «Роснефть» по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море, сообщает пресс-служба компании.

Месторождение, по решению Госкомиссии, было поставлено на государственный учет с присвоением категории «уникальное». В честь 75-летия Победы месторождению присвоено имя великого полководца Маршала Рокоссовского.

Ранее сообщалось об открытии уникального месторождения объемом газа в 800 млрд м3. Бурение проводилось на структуре «Викуловская», участка «Восточно-Приновоземельский-1». Месторождению было присвоено имя Маршала Жукова.

Проект был запущен в 2014 г. с бурения первой скважины «Университетская-1» результатом которого стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб м газа.