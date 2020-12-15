Российские любители кино назвали лучшие фильмы 2020 года

Согласно статистики проекта «Кино Mail.ru», лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены».

На втором месте фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод», на третьем – новая экранизация одноименного классического романа Луизы Мэй Олкотт драма Греты Гервиг «Маленькие женщины». Далее следуют приключенческая драм Зов предков» c Харрисоном Фордом и российский байопик о легендарном советском военном конструкторе «Калашников», передаёт РИА Новости.

Среди отечественных сериалов уверенно лидирует «Перевал Дятлова», посвященный тайне гибели группы советских туристов в 1959 году. Второе место у мелодрамы «257 причин, чтобы жить». Замыкает тройку лидеров авантюрный детектив «Казанова».

Лучшим иностранным сериалом-2020 стала спортивная драма, основанная на одноимённый роман 1983 года Уолтера Тевиса «Ход королевы». Далее расположились мини-сериал в жанре криминальной драмы «Защищая Джейкоба», веб-сериал в жанре триллер «Мессия», детективный мини-сериал «Чужак», а также драматический мини-сериал «И повсюду тлеют пожары».

Кроме того, были определены самые популярные фильмы и сериалы уходящего года, которым российские любители кино поставили наибольшее количество оценок за год. Здесь лидирует комедия «Холоп», ставшая самым кассовым отечественным фильмом. На втором месте «Вторжение», на третьем – «Джентльмены».

Самым популярным сериалом по количеству оценок стал российский 8-серийный телепроект, снятый по одноимённому роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». На втором месте драматический телесериал режиссёра Дмитрия Тюрина «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли, на третьем – отечественный триллер «Колл-центр» от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Также был составлен рейтинг лучших актёров года. Среди мужчин – это исполнитель главных ролей в фильмах «Холоп» и «Отель Белград» Милош Бикович, среди женщин – Виктория Исакова, сыгравшая в таких сериалах, как «Эпидемия», «Нежность» и Надежда».

Ранее сообщалось, что американский комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом признал лучшим фильмом 2020 года по версии ежегодной кинопремии People’s Choice Awards (США).

В номинации «Лучшая комедия» этого года выиграла британско-американская романтическая картина «Будка поцелуев – 2», основанная на одноимённом романе Бет Риклз и снятая Винсом Марселло в кинокомпании «Komixx Entertainment».

Лучший драматический фильм 2020 года – американский мюзикл-драма «Гамильтон» режиссёра Томаса Каила, рассказывающий о жизни первого министра финансов США Александра Гамильтона.

Лучшим кино для семейного просмотра зрители выбрали американский компьютерный анимационный фильм «Вперёд» в жанре городское фэнтези производства студии Pixar Animation Studios.

В номинации «Лучший сериал» вне конкуренции оказалась «Анатомия страсти» о жизни интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс».

Лучшим драматическим телесериалом стал «Ривердейл» – американская телевизионная подростковая драма, основанная на комиксах Арчи. Среди фантастических – выиграл канадско-американский сериал «Вайнона Эрп», снятый в жанре фантастический вестерн, основанный на одноименной серии комиксов Бо Смита.

Лучшим актёром 2020 года признан Уилл Смит, лучшей актрисой – Тиффани Хэддиш. Специальной награды Icon Award удостоилась Дженифер Лопес.