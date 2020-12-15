Рубль не удержался у максимумов

В понедельник, 14 декабря во второй половине дня рубль откатился от верхних значений, снизившись с курса к доллару 72,9 на 16.45 мск до почти 74 рублей на 21.15. Днем во вторник он торгуется у отметки 73,4 (на 14.15), слегка отыграв позиции.

Евро вчера усиливался на 1,4 руб., до 89,85. Днем во вторник его курс сотавил 89,29 рублей за евро, часть потерь также отыграна.

Нужно отметить. что эти движения в паре рубль-доллар совпали с публикацией ОПЕК декабрьского доклада о состоянии рынка энергоносителей. По оценке аналитиков организации экспортеров нефти, отмечает портал Finanz, в текущем году мир потребит ее минимальный за 8 лет объем — 89,99 млн баррелей в день. Это на 270 тыс. бар./день хуже сентябрьского прогноза.

Впрочем, от уходящего года и так уже мало что ждали, но картель также ухудшил прогноз на 2021 год. Еще в ноябре прежние прогнозы были уменьшены на 300 тысяч баррелей в сутки, теперь от них отняли еще 360 тысяч баррелей. ОПЕК ждет восстановления спроса в будущем году на 5,9 млн баррелей в день. Это означает, что спад текущего года будет, как ожидается, преодолен только на 60%.

После публикации доклада фьючерсы на нефть сорта Brent упали на 2,3%, до 49,22 доллара за баррель. И уже вслед за нефтью поехал вниз и рубль.

Такая коррекция на валютном рынке была ожидаема и прогнозировалась раньше, поскольку стремительный рост индексов и укрепление отечественной валюты происходил на основе эмоций, а не статистических данных о состоянии глобальной экономики, поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Появление вакцин спровоцировало ралли на фондовых рынках, затем настроения поддерживались большим количеством сообщений о начале массовой вакцинации в развитых странах. ОПЕК+ на волне общего ожидания роста спроса принял решение о поэтапном увеличении добычи сырья в начале 2021 года.

И вот сейчас перекупленные рынки приходят к коррекции, так как очевидно — вакцина не привела и не приведет в ближайшее время к быстрому отскоку мировой экономики от дна, указывает аналитик. Спрос на нефть не вернется к докризисному уровню не только к концу этого года (по понятным причинам), но и на протяжении всего 2021 года. ОПЕК+ и МЭА прогнозировали это еще раньше, до наступления второй волны пандемии, а новые данные картеля всего лишь уточняют параметры понижения спроса.

Если в 2019 году уровень спроса на нефть составлял 100 млн баррелей в сутки и больше, то в текущем году снижение спроса на 9,77 млн баррелей означает, что потребление сократится на 9,77%. Это больше, чем прогнозировал альянс ранее, отмечает аналитик. В сентябре ОПЕК+ указывал несколько сценариев, в том числе сокращение спроса в 2020 году на 8-9%. Прогноз на следующий год также означает, что потребление нефти не вернется к уровню 2019 года – котировки будут оставаться под давлением.

Соответственно, делает вывод Артём Тузов, отечественная валюта не могла никак иначе отреагировать, кроме как падением. В дальнейшем, судя по динамике новостей, можно ожидать еще большего снижения курса рубля к доллару и евро. Германия, Нидерланды, Турция в самом деле вводят жесткий вариант карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Обычно такие новости приводили к снижению индексов и откату валют развивающихся стран. Вероятнее всего, считают в ИК «Универ Капитал», так произойдет и сейчас. Нефть к концу декабря, по прогнозам компании, может снизиться до 45-47 долларов за баррель, а рубль — вернуться к показателям 78-79 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Между тем, после вчерашнего падения сегодняшний утренний рост курса рубля выглядит сюрпризом, но для этого есть все основания: в США наконец признали победу Байдена на выборах, а это может означать, что страну ждет более спокойный монетарный курс, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Сегодня торги открылись с гэпом и рубль уже в течение первого часа достиг отметки в 73.3 к доллару, следующие два дня будет двигаться к уровню 73, уверен эксперт.

Такое резкое движение в сторону укрепления рубля может означать и маневры регуляторов, которые вынуждены противостоять растущей инфляции, и интерес российских компаний к рублевой ликвидности, окончание периода выплаты внешних займов. «Думаю, эта краткосрочная тенденция будет сохраняться до конца недели, впрочем, победного шествия рубля, укрепляющегося весь декабрь, не будет», — прогнозирует Алексей Антонов.

Главная причина, которую признают и чиновники — это растущая инфляция, говорит он, а ведь еще даже не начался период неистового новогоднего шоппинга, когда ритейлеры «рисуют» скидки, по факту означающие рост цены на 15-30% перед праздниками и после них. Если в США все-таки начнется «количественное смягчение», то для доллара это негативно только в первом приближении, уверен аналитик.

А во втором приближении, считает эксперт, мы снова получим рост спроса и цен на все виды американских активов, а развивающиеся экономики и их валюты спрос потеряют. Стоит использовать локальное укрепление рубля для покупки валюты, так как течение пандемии и ее последствия тоже непредсказуемы, заключает Антонов.