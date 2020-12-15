Технологическая вакцина для экономики

Основная тема конгресса на этот раз — «Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий — 2020» — конечно выбрана не случайно: ситуация, сложившаяся во всем мире в связи с пандемией, заставила пересмотреть многие приоритеты и экономики, и бизнеса, и науки. В нашу жизнь уверенно вошли еще недавно непривычные форматы коммуникации и тенденции дистанционного взаимодействия.

Как отметила первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, «очевидно, что посткоронавирусная эпоха изменит способы и механизмы коммуникаций между людьми, откроет новые возможности для развития цифровизации в ключевых сферах нашей деятельности. Для развития общества и становления экономики в новых условиях нужно решить целый ряд не только образовательных, но и технологических задач. В связи с этим особенно важно сегодня поддерживать высокотехнологичные компании, развивать цифровые и ИИ-технологии, онлайн-образование, новые экобиотехнологии и, конечно, сферу ИТ».

На конгрессе прошло 12 мероприятий — круглых столов, экспертных сессий и дискуссий. В коротком отчете невозможно осветить все. Мы остановимся на тех, которые показались нам наиболее интересными.

Карантин: проблемы и новые возможности для культуры и образования

Ценностная трансформация не случайно звучит в названии конгресса: проблемы общественных и личных ценностей и их воспитания обсуждались на нескольких предыдущих встречах. И в первый день конгресса его участники обсудили на круглом столе «Глобальные ценности 4.0: культурный “перформанс” в условиях COVID-19» состояние культуры и искусства в контексте изменений, произошедших под влиянием пандемии, и влияние этих изменений на общечеловеческие ценности.

Как отметила Наталья Попова, «жизненные установки — неотъемлемая часть человеческого капитала, а значит, они напрямую влияют на конкурентоспособность нашей страны. Для того чтобы быть готовыми к новым реалиям, нам необходимо понять, как изменились в новых условиях ценностные ориентиры людей». Еще в 2017 году, рассказала Наталья Попова, «мы задумали проект “Глобальные ценности”, миссией которого стало принятие мировым сообществом существования и значимости глобальных ценностей, их гуманитарной и социокультурной основы как главных параметров цивилизационного полюса. Целью проекта стало формирование разделяемого всеми понимания того, что национальные проекты и цивилизационные идентичности отдельных стран должны быть сформулированы таким образом, чтобы они развивались с намерением единения, а не эффектом противоречия».

И надо заметить, что участников круглого стола, представителей как бизнеса, так и культуры, объединила убежденность, что именно культура в эпоху потрясений поддерживает людей и способствует сохранению и укреплению ценностей, их объединяющих.

Так, член правления ПАО «Сибур Холдинг», управляющий директор по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами ООО «Сибур» Алексей Козлов рассказал, что в сложных условиях пандемии «компания приняла для себя принципиальное решение, что мы сохраним весь запланированный объем поддержки проектам в сфере культуры». Благодаря этому компании удалось сохранить уникальные творческие коллективы в регионах своего присутствия. «И это дает нам уверенность в быстром восстановлении культурной жизни общества после окончания пандемии коронавируса».

А участвовавшие в дискуссии представители учреждений культуры отметили некоторые качественные изменения в поведении людей, которые подчеркивают важность культуры в это непростое время. Как рассказал ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, что «в условиях, когда театральный зал может быть заполнен только на 25 процентов, произошел некий качественный скачок: в зале теперь актер, который не может не выходить на сцену, и зритель, который не может не прийти». А ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский обратил внимание на то, что в период пандемии стали выстраиваться очереди в книжные магазины, что «свидетельствует о возросшем интересе к чтению, которое всегда было высокой ценностью в нашей культуре».

Участников круглого стола, представителей как бизнеса, так и культуры, объединила убежденность, что именно культура в эпоху потрясений поддерживает людей и способствует сохранению и укреплению ценностей, их объединяющих

Конечно, не меньшую роль, чем культура, в формировании ценностей играет образование, особенно школьное. Поэтому принципиально важно, чтобы даже в условиях карантинных мер оно оставалось доступным. Участники другого круглого стола, «Образование на карантине», обсудили вопросы информатизации и цифровизации школьного образования как формы обеспечения его доступности. В частности, поговорили о том, как региональная информационная инфраструктура справилась с переходом на дистанционное обучение в связи с пандемией. Большой интерес вызвал опыт Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где уже несколько лет назад при поддержке компании «Иннопрактика» начали создавать цифровую образовательную платформу.

Как рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО — Югры Алексей Дренин, в марте 2020 года регион оказался технически готов к применению цифровой образовательной среды. На руку сыграло и то, что в конце 2019 года здесь удалось провести масштабное обучение педагогов. Поэтому задача «перезагрузки» формата обучения, вызванной массовыми обращениями пользователей к интернету в связи с пандемией, была решена за два дня. Как рассказали участники обсуждения, этот опыт оказался полезен и в других регионах.

Дискуссия выявила и проблемы, возникшие при переходе на дистанционное обучение. Директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Валентина Куренкова отметила проявившиеся в этих условиях недостатки подготовки цифровых навыков у преподавателей. Вот почему, по ее мнению, требуется принять меры для более широкого «цифрового просвещения», и в этом школам может и, наверное, должен помочь современный бизнес.

Подводя итоги дискуссии, ее участники отметили, что в период пандемии российские школы были поддержаны не только органами власти, но и бизнесом. В открытом доступе в большом количестве появился качественный образовательный контент. Ранее начатые работы по созданию цифровой образовательной среды в регионах-передовиках позволили нивелировать негативные последствия ограничений из-за коронавируса. Однако требуются новые усилия — ментальные, законодательные, технологические, — чтобы продолжить цифровую трансформацию российской системы образования.

Национальные чемпионы приняли вызов

Во второй день конгресса состоялось открытое заседание Ассоциации нацчемпионов «Развитие российского высокотеха — прививка для роста экономики в условиях COVID-19». Внимание «Иннопрактики» к этим компаниям не случайно. Выше мы уже приводили высказывание Натальи Поповой о том, что в связи с проблемами, которые создала эпидемия, особенно важно поддерживать высокотехнологичные компании, развивать цифровые и ИИ-технологии, онлайн-образование, новые экобиотехнологии и, конечно, сферу ИТ.

В поддержку этой мысли модератор дискуссии Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ, обратил внимание присутствующих на то, что тема важности высокотехнологичных компаний для развития экономики всех стран стала общемировой. Так, в своем последнем исследовании Всемирный банк признал, что в период выхода из кризиса особенно важна опора на быстрорастущие высокотехнологичные компании. К аналогичным выводам пришли и в ЕС. В мире принято уже 47 программ поддержки таких компаний. Дан Медовников напомнил, что при участии Ассоциации национальных чемпионов и аппарата общественного омбудсмена в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров был подготовлен и представлен президенту России доклад уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей о положении

высокотехнологичных компаний, содержащий подробные предложения по их поддержке. При правительстве создана рабочая группа для обсуждения проблем, затронутых в докладе, которая должна к концу года представить председателю правительства свои предложения по решению этих проблем. О промежуточных результатах работы этой группы рассказали директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина, руководитель экспертного центра уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович и заместитель директора департамента экономического развития и финансов правительства РФ Тимур Бронницкий.

Генеральный директор компании «Промет» Евгений Попов рассказал, как в период пандемии его компания увеличила производство медицинских кроватей, которые были ее побочной продукцией, в 60 раз, до 1200–1300 штук в сутки.

Последующее обсуждение, в котором приняли участие в том числе представители компаний — национальных чемпионов, подтвердило на конкретных примерах мнение об этих компаниях как наиболее устойчивых и способных динамично развиваться даже в условиях кризиса.

Генеральный директор компании «Промет» Евгений Попов (компания в основном специализируется на производстве сейфов) рассказал, как в период пандемии его компания увеличила производство медицинских кроватей, которые были ее побочной продукцией, в 60 раз, до 1200–1300 штук в сутки. «Слово “кризис” — это не про нас, — сказал он, — этот год оказался для наc годом самой напряженной работы». Ситуацию, в которой оказалась компания, он образно сравнил с лягушкой, попавшей в молоко, и сформулировал несколько основ политики компании в этих условиях, которые позволили ей, как он выразился, «сбить масло» и преодолеть кризис: гибкость управления, выбор направления концентрации усилий, навык разработки и внедрения новых продуктов, а главное, умение мобилизоваться. И кризис это подтвердил.

Генеральный директор компании «Унихимтек» Виктор Авдеев, поддержав выводы Евгения Попова, рассказал, что в этом году, несмотря на все проблемы, компания только наращивала производство. Так, выпуск композитов увеличился на 60%, уплотнительных изделий — на 25%. А буквально месяц назад компания открыла в Тульской области новый завод https://stimul.online/articles/interview/zavod-universitetskogo-vypuska/?sphrase_id=18339 по производству уникальных композитных материалов, нацеленный на экспорт своей продукции.

На заседании было объявлено и о начале нового отбора национальных чемпионов, который будет осуществлять Ассоциация нацчемпионов при поддержке «Иннопрактики» и Министерства экономического развития. Как ожидается, список нацчемпионов будет расширен на 10–15 компаний. «Дополнительный отбор позволит придать новый импульс государственной политике и общественной повестке в отношении национальных чемпионов, а также выявить наиболее перспективные быстрорастущие технологические компании в России для оказания им дополнительной поддержки», — уточнила Наталья Попова. О значении национальных чемпионов для развития российской экономики и важности продолжения их отбора рассказал директор департамента стратегий и инноваций Министерства экономического развития Рустам Тихонов.

На заседании было объявлено о начале нового отбора национальных чемпионов, который будет осуществлять Ассоциация нацчемпионов при поддержке «Иннопрактики» и Министерства экономического развития. Список нацчемпионов может быть увеличен на 10–15 компаний

Обращаясь к основной теме конгресса — теме ценностей, Наталья Попова сказала, что у таких компаний, руководители которых в большинстве своем выходцы из науки, «абсолютно точно есть культурная основа, характеризующая их научный этос, который состоит в том числе в том, что они не боятся браться за решение сложных задач и решают их даже в условиях кризиса».

Проблемы диверсификации ОПК

Обсуждение, которое состоялось на круглом столе «Национальный рейтинг “Лидерство на гражданских рынках”», показало, что инновационными могут быть не только национальные чемпионы, но и крупные предприятия, причастные к оборонно-промышленному комплексу, большинство из которых входят в корпорацию «Ростех» или связаны с ней, и к этому их подталкивает поставленная президентом перед ОПК задача диверсификации производства с целью увеличения выпуска гражданской продукции. Определить лидеров в решении этой задачи должен был национальный рейтинг, итоги которого легли в основу дискуссии.

Модератором дискуссии выступил генеральный директор ОАО МАЦ Владимир Довгий, который указал, что с момента постановки президентом этой задачи прошло пять лет и уже можно подводить определенные итоги.

Начала обсуждение заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика», секретарь рейтингового комитета Анастасия Павленко. Такое совмещение должностей не случайно: «Иннопрактика» была одним из организаторов составления рейтинга. «Благодаря рейтингу, — отметила Анастасия Павленко, — мы смогли увидеть состояние отрасли и определить ключевые сложности процесса диверсификации. По его итогам можно сделать два основных вывода. Во-первых, ОПК не в полной мере использует свой потенциал в области производства гражданской продукции, и, во-вторых, для работы на внешних рынках ему необходим посредник».

Включившийся в дискуссию исполняющий обязанности директора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Станислав Костырев сообщил, что президент России поставил перед ОПК задачу достигнуть к 2025 году уровня диверсификации 30%, к 2030-му — 50%. Сейчас этот уровень составляет 24%. Для решения этой задачи предприятия ОПК должны включиться в цепочки рыночных отношений, но для этого им нужен гарантированный заказ на гражданскую продукцию и обеспечение гражданского заказа финансовыми средствами. Костырев перечислил по меньшей мере десять ключевых направлений диверсификации ОПК, например производство гражданских самолетов, вертолетов, морских и речных судов, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники и электронных компонентов, и привел примеры такого производства, в частности, первый за 60 лет круизный лайнер, изготовленный на российских верфях.

По оценкам американских специалистов, в 1980-е годы из 20 направлений научно-технологического развития американцы первенствовали в 12, Советский Союз — в шести, Япония — в двух. А в настоящее время, по оценкам «Ростеха», Россия находится на передовых позициях только по двум направлениям: в ядерной и лазерной технике

Главной темой сообщения, скорее даже доклада руководителя проектов инновационного развития научно-технического совета госкорпорации «Ростех» Виктора Славянцева стала поддержка и создание перспективных научно-технологических заделов в производстве и оборонной, и гражданской продукции, без чего ОПК и вся промышленность будут только увеличивать свое отставание от мировых лидеров. Славянцев напомнил, что, по оценкам американских специалистов, в 1980-е годы из 20 направлений научно-технологического развития американцы первенствовали в 12, Советский Союз — в шести, Япония — в двух. А в настоящее время, по оценкам «Ростеха», Россия находится на передовых позициях только по двум направлениям: в ядерной и лазерной технике, — в значительной мере мы живем на советском заделе.

По мнению Виктора Славянцева, это связано с отставанием России в затратах на научно-технологический задел и в недостаточном уровне организации этих работ. Он напомнил об опыте Советского Союза и о том, как организованы эти работы в США, Китае и Японии, отметив необходимость этим опытом воспользоваться.

Со столь же обстоятельным докладом-сообщением выступил на круглом столе заместитель генерального директора по стратегии, программно-проектному управлению и организационному развитию АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Михаил Ремизов, обозначивший несколько стратегических вызовов для ОПК, которые являются одновременно и стимулами, и барьерами для диверсификации:

технологическая революция в отраслях машиностроения;

несформированность научно-технического задела;

потеря традиционных рынков присутствия;

несбалансированный продуктовый портфель с большой долей проектов в инвестфазе;

системная недооценка необходимых инвестиций в создание продуктов;

кризис государственного финансирования;

структурные ограничения внутренней оптимизации;

противоречие между капиталоемкостью проектов и волатильностью спроса.

Михаил Ремизов рассказал об основных направлениях внутренней трансформации АО ОДК для решения этих проблем, которые включают в себя:

ускорение вывода на рынок новых продуктов, сокращение цикла проектирования и разработки;

развитие компетенций интегратора — от продаж изделия к продажам полезной функции (летный час, киловатт-час);

развитие системы открытых инноваций — готовность к сотрудничеству с малыми и средними компаниями с целью абсорбции их инновационных предложений;

формирование технологических партнерств при освоении новых рыночных ниш;

создание сильных продуктовых дирекций, обеспечивающих сопровождение продукта на всех этапах жизненного цикла;

усиление функции стратегического маркетинга.

Приводя пример решения проблем диверсификации, он рассказал, как предполагается продвигать на внутренние и внешние рынки новый самолет МС-21 (напомним, что знаменитое «черное крыло» для этого самолета стало возможным сделать благодаря технологиям компании — национального чемпиона «Унихимтек»). Необходимые меры поддержки МС-21 с ПД-14 включают в себя поддержку технологической подготовки производства и развития системы послепродажного обслуживания ПД-14, стимулирование внутреннего спроса за счет компенсаций лизинговым компаниям, гарантии остаточной стоимости и снижение стоимости летного часа, формирование пула якорных эксплуатантов (в том числе консорциума региональных авиакомпаний ДФО и Арктики).

«Биологический метод используется в том числе в интенсивных и суперинтенсивных производствах, поэтому наши агрохолдинги активно внедряют биопрепараты в свою производственную практику. Биологизация является магистральным направлением для мирового и российского сельского хозяйства и привлекает все больше передовых научных разработок»

В рамках конгресса прошел круглый стол «Биологизация как драйвер роста российского сельского хозяйства». Представители профильных ведомств, российских научных центров и крупного аграрного бизнеса обсудили потенциал рынка продукции с улучшенными экологическими характеристиками, инструменты развития и перспективы биологизации агропромышленного комплекса России.

Биологизация подразумевает, что в сельхозпроизводстве активно применяются биологические препараты, которые работают на полях вместе с безопасными агрохимикатами. Комментируя потенциал биологизированного земледелия в России, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов отметил, что широкое применение биопрепаратов в сельском хозяйстве позволяет снижать нагрузку на окружающую среду и получать более здоровую продукцию. «Биологический метод используется в том числе в интенсивных и суперинтенсивных производствах, поэтому наши агрохолдинги активно внедряют биопрепараты в свою производственную практику. Биологизация является магистральным направлением для мирового и российского сельского хозяйства и привлекает все больше передовых научных разработок», — подчеркнул он.

Отдельно в ходе мероприятия были представлены итоги первого этапа стартовавшего в 2020 году проекта «Иннагро» — программы испытаний биопрепаратов для АПК, инициатором которой стала компания «Иннопрактика». «Иннагро» — это программа промышленных испытаний российских биопрепаратов для сельского хозяйства: биологических средств защиты растений, заквасок для заготовки кормов, пробиотиков. К первому этапу проекта уже присоединились три пилотных региона: Воронежская, Нижегородская и Рязанская области. В испытаниях также приняли участие крупнейшие производители комплексных удобрений и аграрные холдинги, в числе которых ПАО «ФосАгро» и АПХ «Мираторг». В ходе мероприятия представители этих компаний рассказали об итогах испытаний на своих площадках.

В федеральном исследовательском центре «Немчиновка» проверяли эффективность российского биологического препарата «Метабактерин». Комментируя результаты испытаний, директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин рассказал, что прибавка урожайности по пшенице и ячменю достигла порядка 10% на фоне существенного снижения заболеваемости. «Испытания показали ярко выраженный защитный эффект, а по некоторым заболеваниям была достигнута эффективность свыше 90. А с учетом того, что минеральные удобрения “ФосАгро” не раз приводились в качестве эталона чистоты на уровне ООН, мы убеждены, что их совместное применение с препаратами из пула проекта “Иннагро” позволит улучшить здоровье почв как в России, так и в других странах, и внести заметный вклад в повышение уровня национальной и глобальной продовольственной безопасности», — отметил спикер.

По словам руководителя департамента развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимира Авдеенко, всего в 2020 году в рамках «Иннагро» прошло более 100 испытаний: «В 2021 году мы планируем расширить программу испытаний и поставить не менее 300 опытов, а также увеличить список биопрепаратов в нашем пуле. Одна из наших ключевых задач — подружить науку и бизнес, чтобы лаборатории знали, что востребовано рынком и как создать актуальное технологическое решение».

Кроме того, ожидается, что в среднесрочной перспективе «Иннагро» окажет содействие в формировании новых рынков. Помимо сегментов продукции с улучшенными характеристиками это еще и рынки сопутствующих решений и технологий: биопрепаратов, добавок, техники.

Искусственный интеллект — это стратегическое направление

В последний день конгресса состоялась сессия, на которой были рассмотрены точки старта для развития искусственного интеллекта в России. Участники сессии, в числе которых были представители власти, науки и бизнеса, обсудили главные новации года и перспективные направления в области развития ИИ.

Заместитель министра экономического развития, руководитель федерального проекта «Искусственный интеллект» Оксана Тарасенко отметила, что ответом на многочисленные вызовы 2020 года стало возросшее доверие общества к новым технологиям, в том числе к искусственному интеллекту. При этом одной из самых подготовленных к инновациям оказалась отрасль здравоохранения, где алгоритмы постепенно становятся надежными помощниками врача. Они способствуют в постановке более точного диагноза при увеличении скорости и масштабов диагностики: «Сотни клиник в 26 регионах использовали технологии искусственного интеллекта для проведения КТ-исследований. И Москва, конечно, наш лидер в этой части», — сказала Оксана Тарасенко. По ее словам, в 2021 году можно ожидать дальнейшего распространения (в том числе в регионах) сервисов для минимизации рутинных операций не только в здравоохранении, но и во многих других отраслях. При этом регулирование этих новаций должно, с одной стороны, быть умеренным, чтобы не мешать развитию технологий, но с другой стороны, обеспечивать безопасность использования больших данных. А федеральный проект «Искусственный интеллект» нацелен на экосистемные мероприятия по цифровой трансформации, решение кадровых вопросов, реализацию акселерационных программ, поддержку научно-изыскательских работ в исследовательских центрах.

Заместитель министра экономического развития, руководитель федерального проекта «Искусственный интеллект» Оксана Тарасенко отметила, что ответом на многочисленные вызовы 2020 года стало возросшее доверие общества к новым технологиям, в том числе к искусственному интеллекту

Первые шаги в науку будущие исследователи делают еще в школе, вот почему сразу несколько экспертов рассказали о программах поиска и поддержки юных дарований. Так, Владимир Авербах, управляющий директор — начальник центра исследования данных для государственных органов Сбербанка, рассказал о развитии цифровой образовательной платформы, к которой подключено уже около двух тысяч российских школ, о широком вовлечении (более четырех тысяч участников) в олимпиаду кружкового движения НТИ. «Работа со школьниками — это стратегические инвестиции в наше будущее», — отметил Владимир Авербах.

Россия делает масштабные инвестиции в подготовку IT-специалистов, чтобы сократить дефицит кадров в этой сфере, рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он подробно остановился на результатах первого в России и мире беспрецедентного по масштабам интенсива «Архипелаг 20.35» по формированию и акселерации команд, способных создавать и коммерциализировать проекты в области ИИ для опережающего технологического развития в приоритетных отраслях экономики и всех сферах государственной и социальной деятельности.

Прогнозируя будущее, эксперты сошлись во мнении, что 2021-й станет годом дальнейшего внедрения продуктов ИИ в различных сферах. Так, Максим Федоров, вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования «Сколтеха», ожидает прорыва технологий в области создания новых лекарственных препаратов.

Он также обратил внимание на необходимость международного консенсуса относительно этических принципов разработки искусственного интеллекта (эта работа в течение всего года координировалась ЮНЕСКО): «Человек ни в коей мере не должен исключаться из технологического цикла, за ним должна оставаться функция контроля ИИ. В конечном счете все технологии должны создаваться только для блага человека», — сказал Максим Федоров.

Статья публикуется одновременно в журналах «Эксперт» и «Стимул»