Учёные назвали самое зараженное коронавирусом место

Американские учёные, проанализировав статистку передачи COVID-19 выяснили, что выше всего вероятность заразиться дома, если один из членов семьи уже болеет коронавирусом, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на зарубежные СМИ, степень риска вторичной передачи COVID-19 – это стандартный показатель в эпидемиологии, который позволяет оценить эффективность карантинных мер. Он определяется как число случаев, произошедших в домохозяйстве сразу после первичного заражения, деленное на общее количество совместно проживающих людей.

При этом на уровень риска вторичной передачи влияют следующие факторы. В частности, время, которое прошло после первичного инфицирования, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первичного заболевшего.

Всего было проанализировано 54 исследования с участием более 77,5 тыс. человек. В итоге, было установлено, в условиях пандемии домашние хозяйства – объекты самого высокого риска передачи инфекции. Частота вторичных заражений здесь составила 16,6%. При этом самый высокий риск (18%) обусловлен контактами с теми больными, у которых симптомы проявляются явно. Для бессимптомных носителей риск заразиться лишь на 0,7%.

Также стало известно, что случаи бытового заражения чаще фиксируются среди взрослых людей (23,3%). У детей – 16,8%, супругов – 37,8%, людей, проживающих под одной крышей – 17,8%.

По мнению учёных, полученные результаты необходимо учитывать при разработке будущих стратегий по профилактике коронавируса, так как действующие сейчас рекомендации в основном предписывают людям изолироваться дома, что подвергает других членов их семьи повышенному риску заразиться.

«Если людей с подозрением или подтвержденным уже коронавирусом направлять на изоляцию на дому, то домашние хозяйства будут оставаться важным местом передачи COVID-1», – резюмировали исследователи.

Ранее сообщалось, что специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос нашли новый способ определить тяжесть состояния пациентов с коронавирусом. Проанализировав образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 заражённых COVID-19, они пришли к выводу, что в этом помогут слёзы инфицированных.

Выяснилось, что в составе слёз заболевших, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов (молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом). Другими словами, слёзы – это доступные источники получения биомаркеров. При этом, как пояснили медки, анализ слёз – полезный индикатор многих заболеваний.

Специалисты также пояснили, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее, у бессимптомных больных или тех, кто переносит ковид в лёгкой форме, в слёзной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.

