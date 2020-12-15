Иностранцам будет проще купить предприятие с лицензий на работу с возбудителями инфекционных заболеваний

Положительное заключение на законопроект, облегчающий иностранные инвестиции в предприятия двух «стратегических» отраслей экономики, дал накануне комитет Госдумы по финансовому рынку. Документ представлял замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Сейчас, как напоминает Finmarket, если иностранный инвестор планирует приобрести 50% или более акций в капитале компании, имеющей стратегическое значение, сделку необходимо согласовать с правительством.

«Целью этого законопроекта является устранение определенных барьеров для иностранных инвестиций в те хозяйственные общества, которые действуют в открытых, не стратегических сферах экономики, но обладают незначительным, так называемым "смежным" стратегическим активом в двух видах деятельности — объекты водоснабжения или наличие лицензий на работу с возбудителями инфекционных заболеваний», — пояснил в ходе заседания комитета Андрей Цыганов.

Законопроект позволяет согласовывать сделки с частными иностранными инвесторами в указанных сферах непосредственно с антимонопольным комитетом. Если соответствующий закон будет принят, не потребуется вынесения этих сделок на правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Для инвесторов, контролируемых иностранными государствами, законопроект предлагает снять запрет на установление контроля над компанией, хотя и с рядом оговорок.

По словам замглавы ФАС, эта служба регулярно сталкивается со случаями, когда приходится выносить на правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями выносить птицефабрики и предприятия, которые занимаются обработкой шкур крупного рогатого скота.

«Или, например, кирпичный завод, который имеет свою котельную, эта котельная обслуживает кроме завода несколько жилых многоквартирных домов — она осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению, и получается, что в данном случае мы этот кирпичный завод без прохождения полного цикла процедур иностранному инвестору продать не можем. На наш взгляд, это излишний барьер для осуществления иностранных инвестиций», — отметил Андрей Цыганов. По его словам, аналогичные ситуации существуют в металлургии, строительстве, малой энергетике, сельском хозяйстве.

Итак, законопроект предлагает ввести упрощенную процедуру рассмотрения ходатайств от иностранных инвесторов: решение по сделкам принимает ФАС на основании заключений ФСБ и Минобороны об отсутствии угроз обороне страны, а также заключений Минэкономразвития, Минстроя и Роспотребнадзора об отсутствии необходимости вынесения сделки на правительственную комиссию.

Обращает на себя внимание вопрос о лицензиях на работу с возбудителями инфекционных заболеваний. Пока нельзя сказать, что конкретно он подразумевает, хотя обращает на себя внимание в условиях пандемии. Привлечение иностранных инвестиций в эту сферу, причем по облегченной процедуре? Возможно, речь идет о налаживании производства вакцины?

Впрочем, законопроект направлен не только на упрощения. Им также предусмотрено расширение перечня обязательств, которые могут быть возложены правительственной комиссией на иностранных инвесторов при согласовании сделок. Цыганов перечислил следующие из них: обязательства инвесторов по внедрению на территории РФ передовых инновационных технологий, локализации объектов по производству деталей, узлов и комплектующих.

Законопроект призван в какой-то мере смягчить и облегчить условия для прямых иностранных инвестиций (ПИИ), указывает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Они значимо снижаются в последнее время. В третьем квартале 2020 года объем ПИИ составил 3,1 млрд дол., что в 3 раза меньше, чем за тот же период 2019 года, по данным

ЦБ РФ. В целом, за три квартала 2020 года. показатель снизился в 5 раз — до 4,7 млрд долларов против 24,2 млрд долларов годом ранее.

Снижение иностранных инвестиций в Россию — последствие дополняющих друг друга групп негативных факторов, констатирует аналитик. Одна из них – общий инвестклимат, вторая – текущая ситуация с санкциями и пандемией.

Главные проблемы – общие, говорит он, прежде всего это крайне неблагоприятная для предпринимательства среда. Эксперт отмечает также, что налоговая система дестимулирует предпринимательство и вложения в передовые наукоемкие технологии. Наряду с этим, он обращает внимание на сложившийся низкий уровень доходов и экономического роста, сжимающий внутренний спрос.

К этим факторам сейчас добавляются текущие сложности, замечает Марк Гойхман, указывая на ряд известных внешних факторов. В таких условиях, говорит он, стоит только приветствовать упрощение процедуры согласования иностранных вложений. Вероятно, сама законодательная инициатива появилась именно сейчас, а не раньше, из-за плачевного положения в данной сфере.

Упрощение процедуры согласования сделок с участия иностранных инвесторов – важная мера, направленная на стимулирование притока иностранного капитала в нашу страну, соглашается преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Но, обращает внимание эксперт, количество ведомств, оценивающих угрозу со стороны иностранного участия и дающих заключение, остается прежним, и любой из этих государственных институтов может вновь замкнуть предполагаемую сделку на уровень правительственной комиссии. Это, опасается он, может свести на нет заложенный в документе позитив.

Как считает эксперт, для того, чтобы данная мера превратилась в один из реальных катализаторов внешнего притока средств в экономику России, необходимо дальнейшее упрощение доступа иностранного капитала в нашу страну.

Сейчас, в разгар коронакризиса, российская экономика достаточно остро нуждается в иностранных инвестициях, говорит, в свою очередь, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян. Упрощение процедур по вхождению иностранных инвесторов в капитал Российских компаний, имеющих на своем балансе стратегические активы – это часть политики государства по упрощению взаимодействия иностранных инвесторов с российским бизнесом.

Безусловно, признает эксперт, такие шаги нужны и важны, но принципиальных изменений ни для российского бизнеса, ни для государства, ни для иностранных инвесторов не произойдет. Это еще не источник дополнительного роста иностранных инвестиций в российскую экономику.