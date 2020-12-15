В поисках заболевших

Ещё до официального объявления COVID-19 пандемией, в начале весны нынешнего года, уже стали появляться первые прогнозы по поводу её возможных будущих последствий. Один из прогнозов касался тех профессий и сфер деятельности, представители которых могут быть подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом. Надо отметить, что на тот момент число заболевших во всём мире было относительно невелико, менее ста тысяч человек (в основном в странах Азии), и указанные прогнозы делались на основании самых первичных данных.

Статистика того периода утверждала, что опасность заразиться 2019-nCoV актуальна, в первую очередь, для медиков. Далее шли специалисты экстренных служб (пожарные, полиция и пр.), затем работники сферы услуг (продавцы, кассиры, парикмахеры, официанты, водители общественного транспорта и т.д.), далее — сотрудники авиакомпаний, и замыкали список представители творческих, публичных профессий (актеры, танцоры, артисты различных жанров, et cetera).

Когда пандемия пришла непосредственно в Россию мы тоже стали частью упомянутой статистики. С одним отличием: в России данные о профессиональной принадлежности заболевших совсем не открыты. По крайней мере, для того чтобы прояснить ситуацию в этой области, необходимо приложить известные усилия.

Федеральная служба государственной статистики, в чей функционал входит формирование официальной статистической информации в России, упомянутыми сведениями не обладает, в принципе. «Мы не ведём статистику всего на свете, а работаем по официальному заказу. Заказы на исследования социально-профессионального состава заболевших коронавирусом в Росстат пока не поступали», — сообщили «Эксперт online» в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы ответили вполне категорично: «Подобная статистика у нас не ведется. Врачам, для оказания лечебной помощи, информация о профессии пациента не нужна». С последним утверждением трудно спорить, хотя каждый знает, что при получении больничного листа пациент предоставляет сведения о своем месте работы и должности. На фоне этого, отсутствие у медицинского ведомства структурированной информации о профессиональном составе заболевших выглядит не логично.

Данные о социальной и профессиональной структуре заболевших COVID-19 обнаружились у Роспотребнадзора, чьи региональные управления занимаются такой аналитикой еженедельно и помесячно. Как сообщил собеседник в одном из региональных управлений, СМИ может получить подробную информацию по означенной теме лишь по официальному письменному запросу. Более же обобщённую информацию можно выяснить в штабах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, организованных в каждом регионе.

Как ни странно, наименее информативным, в указанном смысле, было общение с представителями столичного штаба. Все возможные телефонные контакты с представителями штаба замыкаются на пресс-службу ДЗМ, категоричный ответ которой был приведен выше. Сведений на интересующую тему не нашлось ни на официальной странице московского штаба по противодействию коронавирусу, ни на его странице в соцсетях. Ответ же на письменный вопрос, заданный пресс-службе упомянутой структуры, пока не поступил.

Наиболее развернутые сведения удалось почерпнуть в публикациях регионального управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Его оперштаб регулярно публикует в интернете данные о социальной структуре заболевших коронавирусом.

Помимо этого, в ответ на вопрос «Эксперт online» была прислана подробная информация, приведённая ниже, о профессиональной занятости свердловчан и екатеринбуржцев, поражённых зловредным вирусом. Конечно, ее нельзя считать репрезентативной для всей России. Но она даёт хоть какое-то представление о ситуации тем, кто интересуется группами риска.

Итак, ноябрьская сводка по заболевшим коронавирусной инфекцией в Свердловской области сообщает, что наибольшее число ковид-пациентов в среде работников промышленных предприятий (17,2%). Далее идут медики (12,2%). Следом — работники детских и подростковых учреждений (7,6%). За ними — работники торговли пищевыми продуктами (1.1%), работники транспорта (1%), работники пищевой промышленности (0,5%), работники ЖКХ (0,5%), работники оздоровительных учреждений (0,4%), работники предприятий общепита (0,3%). Замыкают данный список парикмахеры, косметологи и работники сельского хозяйства — доля заражений среди них не превышает 0,1%. Помимо этого есть 59% заболевших, которые не принадлежат к названным категориям, а проходят по графе «прочие». Предполагается, что представители профессий, попавших в графу «прочие» имеют в своей среде даже менее 0,1% заболевших COVID-19.

Учет скончавшихся священнослужителей ведет Русская православная церковь. На странице «Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции» сообщается о 83 почивших на настоящий момент священниках.

Принимая во внимание показатели летальности по коронавирусу в России (по последним официальным данным — 3-5 процентов) можно самостоятельно сделать, хоть и весьма приблизительный, вывод о количестве священников Церкви, заболевших коронавирусом.