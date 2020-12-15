В России за сутки выявлено более 26 тысяч новых случаев COVID

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 26 689 случаев в 85 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии было выявлено 2 млн 707 тыс. 945 случаев COVID (+1%). Скончались за сутки 577 пациентов. Всего же число безвозвратных потерь достигло 47 968 случаев. Выписаны за последние 24 часа по выздоровлению 24 813 пациентов. За все время пандемии успешно перебороли заболевание 2 млн 149 тыс. 610 человек. Лечение продолжают 510 367 человек.

6 декабря в России был достигнут максимум по заболеваемости коронавирусом, — за сутки было выявлено 29 039 случаев, с этого момента наблюдается ежедневное снижение числа новых зараженных COVID.

На первом месте по новым случаям инфекции продолжает оставаться Москва, где было зарегистрировано за последний день 5 418 заболевших, 77 человек умерли, 5 307 были выписаны по выздоровлению.

На втором месте по суточной заболеваемости находится Санкт-Петербург. В северной столице выявлено еще 3 765 новых случаев COVID. На третьем месте Московская область (+1 392). В пятерке — Нижегородская (+489) и Архангельская области (+402). В десятку регионов с наибольшей заболеваемостью коронавирусом вошли Воронежская область (+385), Свердловская область (+384), Ростовская область (+381), Вологодская область (+368) и Псковская область (+348).