В России запустили госсервис телемедицины на платформе госуслуг

Компания «РТ-Доктис» запустила федеральную платформу для предоставления услуг по телемедицине, передает ТАСС. Ресурс интегрирован с порталом госуслуг, а также использует платформу сети клиник «Мать и дитя». Начиная с 1 января 2021 года, платформа будет работать по всей стране.

«Цифровая телемедицинская платформа позволит сократить число очных консультаций с врачами как минимум на 30%», — отмечается в сообщении. Врачи не только смогут консультировать и делать назначения в режиме онлайн, но и выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы, рассказали авторы и создатели платформы.

Зайдя при помощи учетной записи портала Госуслуг, пациент должен будет авторизоваться на портале gostelemed.ru и записаться на прием.

«Врачи смогут обеспечить дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара», - отмечается в сообщении.

Платформа будет готова к работе уже в конце 2020 года, с помощью сервиса возможно передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные в процессе дистанционного приема врача, непосредственно в личный кабинет пациента на портале госуслуг.