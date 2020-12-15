В Санкт-Петербурге осталось 4% свободных больничных коек для больных COVID-19

По состоянию на сегодня, 15 декабря, в Санкт-Петербурге свободными остаются 4% коек в стационарах для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора в Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

«В городе развернуто 11 151 койка, свободных осталось 4%. Необходимы дополнительные койки», – сказал Эргашев во вторник в эфире телеканала «Санкт-Петербург». При этом он отметил, что свободных реанимационных коек в городе достаточно, как и аппаратов ИВЛ.

Кроме того, вице-губернатор города заявил, что до конца года планируется создать еще около двух тыс. специализированных коек, в том числе за счет нескольких корпусов временного госпиталя в «Ленэкспо», а также благодаря запуску в работу нового корпуса Госпиталя ветеранов войн и больницы №33.

За последние сутки в Санкт-Петербурге были госпитализированы 663 пациента с COVID и внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 702 пациента, из них 408 - на аппаратах ИВЛ. Амбулаторно от COVID лечатся около 63 тысяч жителей города.