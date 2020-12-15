В центре Киева десятки человек пострадали в столкновениях с полицией

В центре Киева несколько десятков предпринимателей и местных полицейских пострадали в ходе столкновений на митинге против введения на Украине локдауна.

Драки между бизнесменами и силовиками продолжаются в Киеве с начала акции. По словам организаторов этого протестного мероприятия (украинского движения «SaveФОП»), ранения различной степени тяжести получили уже десятки демонстрантов. В этой связи они призывают горожан брать палатки и выходить в центр с требованием поддержать украинский бизнес, передаёт «Страна.ua».

«Все идите на майдан Независимости. Мы должны устоять», – обратился к жителям Киева лидер протестующих Сергей Доротич.

Между тем в Управлении Национальной полиции утверждают, что в ходе столкновений с протестующими пострадали более 40 правоохранителей.

«Одного полицейского во время давки ударили по голове, вследствие чего он потерял сознание, другие правоохранители получили ожоги глаз», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время столкновения у здания Верховной Рады Украины продолжаются. При этом сообщается, что протестующие устанавливают на площади палатки, а силовики пытаются разогнать демонстрантов, разбивая их на отдельные группы с применением спецсредств. В ответ на это протестующие бросают в них петарды и дымовые шашки.

Напомним, Кабмин Украины на фоне ухудшения ситуация с коронавирусом в стране, ввёл на всей территории «самостийной» локдаун с 8 по 24 января. В этот период приостанавливается работа всех развлекательных учреждений, рынков, учебных заведений, а также учреждения культуры. Также власти Украины продлили в стране режим ЧС до 28 февраля.

Всё это вызвало массовое недовольство не только со стороны предпринимателей, но также простых граждан, которые потеряв работу не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.