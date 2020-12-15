В ВОЗ рассказали об опасности новой мутации коронавируса

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальной борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро оценил опасность новой мутации COVID-19.

По его словам, новый штамм коронавируса, который возник в результате мутации и обнаруженный ранее в Великобритании, более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания, передает Sky News.

«Да, он действительно более заразен, но, судя по всему, не опаснее. Несмотря на это людям необходимо сохранять осторожность. Но никаких существенных изменений в приоритетах и способах борьбы с эпидемией из-за нового штамма не предвидится», – резюмировал Набарро.

Напомним, по данным британского Минздрава, на территории Соединенного Королевства был обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее, чем исходная форма.

При этом никаких доказательств, что он более смертоносен, чем уже известные штаммы нет. В то же время мутированных ковид легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.

Согласно информации оперативного штаба, уточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 26 689 случаев. В общей сложности в стране за всё время эпидемии было выявлено 2 707 945 случаев COVID (+1%). Скончались за сутки 577 пациентов.

Всего же число безвозвратных потерь достигло 47 968 случаев. Выписаны за последние 24 часа по выздоровлению 24 813 пациентов. За всё время пандемии успешно перебороли заболевание 2 149 610 человек. Лечение продолжают 510 367 человек.

На первом месте по новым случаям инфекции продолжает оставаться Москва, где было зарегистрировано за последний день 5 418 заболевших, 77 человек умерли, 5 307 были выписаны по выздоровлению. На втором месте по суточной заболеваемости находится Санкт-Петербург (+3 765), на третьем – Подмосковье (+1 392). В пятерке также Нижегородская область (+489) и Архангельская область (+402).