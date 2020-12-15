В WCCM прошла открытая дискуссия о шахматах в искусстве

Театральный продюсер Дмитрий Богачев, режиссер российской постановки мюзикла «ШАХМАТЫ» Евгений Писарев, гроссмейстер Евгений Мирошниченко, актриса мюзикла Юлия Ива и СЕО World Chess Илья Мерензон обсудили причины интереса к шахматам, сложность создания произведений массовой культуры, в которых они являются основой сюжета.

Спикеры обсудили то, как на популярность шахмат в России повлиял выход сериала «Ход Королевы» и постановка легендарного мюзикла «ШАХМАТЫ».

Зрители узнали от Евгения Писарева, насколько сложно было бороться с мифом о том, что шахматы — это не зрелищно, и зачем в мюзиклах и сериалах необходимо уделять особое внимание деталям этого вида спорта. Исполнительница двух главных ролей в мюзикле Юлия Ива поделилась своим опытом подготовки к роли.

предоставлено пресс-службой

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Кроме того, команда мюзикла, совместно с платформой FIDE Online Arena, дают возможность всем желающим глубже погрузиться в мир шахмат. В декабре на FIDE Online Arena пройдут онлайн-турниры, посвященные мюзиклу. Победители смогут выиграть билеты на мюзикл «ШАХМАТЫ» или премиальную годовую подписку на FIDE Online Arena, позволяющую играть на официальный онлайн-рейтинг и получать онлайн-титулы.Запись паблик-тока и регистрация на участие в турнире доступны по ссылке:

Расшифровка основных моментов дискуссии ниже.



предоставлено пресс-службой

Шахматы — это тренд

Илья Мерензон:

Шахматы всегда были популярны. Наша компания World Chess организовывает все крупнейшие чемпионаты мира. Во время проведения чемпионата в Нью-Йорке мы были удивлены, что шахматы были интересны огромному количеству людей — от пожилых людей до хипстеров: все играли в шахматы, ходили на турниры, наши телефоны просто разрывались. Поэтому мы решили открыть в Москве World Chess Club Moscow — место, где можно пообщаться, выпить модные напитки и, конечно, поиграть в шахматы. Бар рассчитан на 50 человек, на открытие пришло 600… Позже мы получали предложения открыть подобные бары в Берлине, Минске и других столицах. Шахматы популярны, в них играют более 600 миллионов человек — это больше половины аудитории фейсбука! Осталось этих людей объединить. Конечно, «Ход королевы» и мюзикл «ШАХМАТЫ» сыграли огромную роль в популяризации.

Дмитрий Богачев:

Сейчас мне часто говорят, как с мюзиклом «ШАХМАТЫ» мы здорово попали в повестку — политика, общественная жизнь, холодная война между двумя сверхдержавами, шахматы как игра и метафора этого противостояния. Мы ничего не подгадывали, просто так сошлись звезды, что мы созрели поставить этот мюзикл в 2020 году, а зрели мы не одно десятилетие. И путь, который объединил сильнейших авторов — композиторов Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса (ABBA), Тима Райса («Иисус Христос – Суперзвезда», «Король Лев», «Красавица и Чудовище»), Аллу Пугачеву, великого шахматиста Анатолия Карпова, нашу международную команду постановщиков и российского зрителя, был длиной в 36 лет. Культурная актуальность нас тоже настигла с выходом потрясающего сериала «Ход королевы». К людям, которые играют и любят шахматы, добавилась нашими усилиями громадная мюзикловая аудитория и аудитория Netflix. Создалась благоприятная платформа для шахматного ренессанса.

Евгений Писарев:

В этом сезоне мы удивительным образом оказались в тренде, несмотря на сложности времени, несмотря на этот год странный. Когда мы ставили мюзикл, все удивлялись: «Ну и нашел время Богачев ставить “ШАХМАТЫ”». Как оказалось, правильно нашел. Это удача. И хочется, чтобы наш мюзикл подольше прожил в том виде, в котором он существует, чтобы приходили люди в театр и происходило взаимодействие музыки, артистов и зрителей. А музыка в «ШАХМАТАХ» гениальная, рожденная выдающимися авторами и интересом к этому интеллектуальному виду спорта и искусству.

Я горжусь нашей работой. Это событийный спектакль. Сначала я боялся ставить этот мюзикл, потому что как-то мой пятилетний племянник обыграл меня в шахматы за 15 минут, я себя чувствовал абсолютно беспомощным человеком в этой игре и решил, что к шахматам не буду больше прикасаться. Этот вид спорта казался мне довольно скучным, я не мог понять, в чем его энергия. Все очевидно в физических видах спорта — это всегда борьба за превосходство: кто сильнее, быстрее, ловчее. Мне был понятен этот азарт. Раскрыл энергию шахмат для меня Анатолий Карпов на презентации мюзикла, рассказав, что в шахматах азарт тот же, но с другим оттенком. Когда шахматист понимает, что кто-то может быть умнее, это бьет куда сильнее. И тогда я понял, что это очень амбициозная игра. Может быть она не выражается так эмоционально именно потому, что шахматисты — это умные люди. Моей задачей было соединить интеллектуальность с темпераментом.

Юлия Ива:

Для себя я открыла, что моя профессия во многом пересекается с жизнью шахматиста. Ты живёшь своим делом, стремишься сделать «свою игру» незабываемой, много анализируешь и потом делаешь свой ход, который и решает, как игра пойдёт дальше! Стремишься добиться высот, примеряя разные маски (в случае гроссмейстеров, наоборот, тщательно скрывая и умело обладая своими эмоциями во время матча). Шахматы — это прекрасная метафора всей жизни, в которой каждый делает свой ход, и каждый ход может стать решающим. Мне кажется это и пленит зрителей и любителей этой игры и ее эстетики.