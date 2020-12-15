Власти Москвы готовят новый пакет мер поддержки бизнеса

Власти российской столицы готовят новый пакет мер поддержки для бизнеса. Об этом в ходе конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По словам чиновника, первый пакет мер по поддержке оказал серьёзную помощь бизнесу. Но, как подчеркнул он, на этом власти города не будут останавливаться, передаёт РИА Новости.

«У нас с вами в любом случае грядёт второй пакет. Там среди прочего, в том числе, есть помощь НТО другим предприятиям, есть ряд отсрочек», – пояснил Немерюк.

Напомним, ранее столичные власти приняли 4 пакета поддержки бизнеса на общую сумму около 88 млрд руб., которой были охвачены все наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики. Помощь города уже получили более 45 тыс. компаний.

Согласно информации оперативного штаба, уточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 26 689 случаев.

В общей сложности в стране за всё время эпидемии было выявлено 2 707 945 случаев COVID (+1%). Скончались за сутки 577 пациентов. Всего же число безвозвратных потерь достигло 47 968 случаев. Выписаны за последние 24 часа по выздоровлению 24 813 пациентов. За всё время пандемии успешно перебороли заболевание 2 149 610 человек. Лечение продолжают 510 367 человек.

На первом месте по новым случаям инфекции продолжает оставаться Москва, где было зарегистрировано за последний день 5 418 заболевших, 77 человек умерли, 5 307 были выписаны по выздоровлению.

На втором месте по суточной заболеваемости находится Санкт-Петербург (+3 765), на третьем – Подмосковье (+1 392). В пятерке также Нижегородская область (+489) и Архангельская область (+402).