Врач рассказала, в каких случаях не спасет прививка от COVID

Прививка от коронавируса может не спасти от заболевания COVID-19, в том случае если не сделать ревакцинацию через 21 день рассказал профессор-иммунолог Полина Степенская в интервью агентству РИА «Новости». Она напомнила, что прививка состоит из двух частей.

«Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета», - отметила Степенская.

Врач сообщила, что в основном жителям будут напоминать о необходимости посетить врача для повторной иммунизации электронным способом. Однако Степенская рассчитывает на сознательность граждан

«Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят — они не делают», - рассказала врач. Она уверена, что людей не надо будет силой заставлять идти на прививку, если объяснить важность второго этапа. Она уверена, что скоро необходимость в двухфазной прививке от коронавируса отпадет.

«Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа» - заключила медик. Она пояснила, что это время сформируется иммунологическая память.