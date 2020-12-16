Американский сенат утвердил первого за 12 лет посла США в Белоруссии

Американский сенат утвердил дипломата Джули Фишер в должности посла США в Белоруссии. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на официальном сайте сената.

Таким, образом Джули Фишер станет первым за 12 лет американским послом в Белоруссии. Она является кадровым дипломатом Госдепа США, перед назначением занимала должность заместителя помощника американского внешнеполитического ведомства по вопросам Западной Европы ЕС в Бюро по европейским и евразийским делам ведомства.

Кроме того, ранее Фишер выполняла обязанности временного поверенного в делах посольства США в РФ, была заместителем главы американской миссии в НАТО и советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Грузии. Фишер владеет русским, французским и грузинским языками, пишет «Европейская правда».

Напомним, ещё в 2019 году Вашингтон и Минск достигли договорённости о возвращении послов в Белоруссию и США. Уже в апреле этого года глава Белого дома США Дональд Трамп предложил на эту должность Фишер.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил, им стал заместителя главы МИД страны Олега Кравченко послом Белоруссии в Вашингтоне.

Однако после выборов в Белоруссии, которые спровоцировали массовые протесты, сопровождающиеся жёсткими задержаниями и применением спецсредств со стороны силовиков, в США стали звучать предложения не назначать посла.