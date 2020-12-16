Бывшая помощница Трампа посоветовала Байдену не повторять ошибок Обамы

Экс-помощница президента Дональда Трампа Фиона Хилл, которая курировала в Белом доме направление по Европе и России, призвала избранного президента США Джо Байдена не повторять ошибок бывшего американского главы Барака Обамы в отношениях с Москвой, сообщает газета NYT. Она уверена, что Байдену необходимо выбрать свою политику, которой он будет придерживаться с Россией.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой и не хотел думать о России слишком много», — поделилась мнением Хилл. Она уверена, что с тех пор мир «полностью изменился», в этой связи администрации придется сменить свою политику в отношении Москвы.

«Им придется думать иначе», — посоветовала она новому американскому истеблишменту.

Джо Байден набрал накануне 306 голосов выборщиков. Для победы на президентских выборах ему необходимо было набрать 270 голосов. Тем самым политик предварительно подтвердил результаты прошедших 3 ноября выборов. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, согласно конституции США инаугурация Байдена состоится 20 января.