ФАС: контроль за продовольственными ценами будет носить постоянный и продолжительный характер

Федеральная антимонопольная служба заявила, что подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов.

«Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания. Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства. Обеспечено взаимодействие с прокуратурой Российской Федерации для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания. ФАС России отмечает, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее резидент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство, выразив при этом недоумение, куда смотрят министры, когда доходы граждан РФ снижаются, безработица растёт, а цены на продукты повышаются. Это заявление президент сделал на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 9 декабря,

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов... Реально располагаемые доходы населения упали на 3-4,3%, а цены на сахар выросли более чем на 71%. Люди себя вынуждены ограничивать во всём, так как у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.