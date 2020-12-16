Фондовый рынок: коррекция, но от максимумов

Задали перцу

Снижение накануне задало интригу торгам на российском фондовом рынке 16 ноября. Среда для индекса Мосбиржи началась ростом до уровня 3275 пунктам, с падением обратно к вчерашним 3247 пунктам и оптимистичным завершением в районе 3269.

РТС заканчивал день так же оптимистично, у отметки 1400. И все же, обозначившаяся накануне коррекция скорее закрепилась, чем была отыграна.

Напомним, что торги во вторник, 15 декабря 2020 года, российский фондовый рынок завершил в минусе. Потерял по итогам торгов индекс Мосбиржи немного, снизившись на 0,21%, до 3248,11 пункта. Но дал основания для некоторой тревоги. Индекс РТС потерял 0,55% и составил 1390,46 пункта.

До этого фондовый рынок около полутора месяцев рос, правда — после спада с летних пиков. 14 декабря он закрылся на отметках 3307,23 пункта, в то время как десятью днями раньше Мосбиржа закрывалась на уровне 3179 п. А вспомним начало ноября — тогда его уровень был около 2700 пунктов.

В снижении индексов МосБиржи и РТС в начале недели нет ничего угрожающего, прокомментировал «Эксперт online» события на рынке исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Кроме того, это момент, который инвесторы, видимо, приняли за точку отсчета для фиксации прибыли. В понедельник индекс МосБиржи просел всего на 0,7%, во вторник — на 0,2%, а индекс РТС снизился на 1%, во вторник — на 0,6%.

Среди негативных факторов для российского рынка акций сегодня — угроза санкций и темпы пандемии в Европе, где Германия, Великобритания и другие страны объявляют жесткий карантин на период новогодних праздников и рождественских каникул. Но при этом есть и серьезные факторы поддержки — растущие котировки нефти, которые прибавляют на новостях о массовой вакцинации в развитых странах, отмечает эксперт.

Поэтому назвать обвалом снижение индексов российского рынка нельзя, это временная коррекция, которая была ожидаема, и которая проходит в приемлемых рамках, уверен Артём Тузов. В дальнейшем стоит ожидать, прогнозируют в ИК «Универ Капитал», что индекс Мосбиржи будет оставаться в пределах 3200-3300 пп., индекс РТС — на уровне 1300-1400 пп. О снижении до параметров двухмесячной давности (индекс МосБиржи — ниже 3000 п., индекс РТС — ниже 1200 п.) сейчас речь не идет. На открытии сегодняшних торгов индекс РТС вырос на 1% , превысив 1400 п., индекс МосБиржи прибавляет 0,7% (3270 п.).

Самые важные факты

Куда важнее факт, что индекс ММВБ не только уверенно держится выше 3000 уже больше месяца, но и перепрыгнул именно на этой неделе впервые через следующую психологическую отметку в 3300 пунктов, комментирует Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ТелеТрейд.

Пока что ненадолго, но индекс заглянул впервые на территорию, расположенную выше довирусных пиков. А значит, в этом отношении и российские биржи присоединились наконец-то к общемировой тенденции. «Обращаю внимание, что и индекс РТС, отражающий более капризные показатели валютной капитализации российского рынка — на нынешних уровнях возле 1400 пунктов почти на 5% выше летних пиков. Все это подает отчетливо позитивный сигнал на будущее, при том что сколько-нибудь действительно заметной коррекции вниз от достигнутых высот пока не происходит», — говорит аналитик.

«Некоторая же притирка с фиксацией прибыли по такой бумаге как “Сбербанк”, — отмечает он, совершенно естественна вслед за слишком поспешным повторением исторических пиков в результате роста всего за месяц из-под 200 рублей до уровней выше 285 рублей. Логично, что трейдеры не хотят сразу докупаться на максимумах, а ждут для пополнения портфеля по возможности более низких котировок. Да многие и заранее набрали за ноябрь-декабрь достаточно большие объёмы по самым популярным "голубым фишкам". Ровно такой же психологический фон по акциям "Норникеля" и по всей нефтянке, которая в своём росте забежала явно несколько впереди паровоза: например, сегодняшние котировки по “Лукойлу” последний раз наблюдались в марте, а по “Роснефти” и вовсе в феврале, когда баррель стоил дороже: в феврале Brent торговался не $50, а $55 и выше. Вообще, многие движения на биржах происходят в последнее время как бы авансом, но это не значит, что рост прекратится: продолжение глобального ралли, которое затронет и Россию, в 2021 году практически неизбежно», — полагает Петр Пушкарев.

Он обращает внимание на важность мониторинга американского индекса широкого рынка S&P500, с вопросом о том, сохранится ли он вблизи исторических максимумов. На данный момент он растёт и находится выше важной планки 3700 пунктов. «Вероятность расширения ралли после католического Рождества и до конца года тоже неплохая, движения рынка в Америке явно намекают на такие настроения инвесторов», — говорит аналитик, считая иное развитие событий маловероятным и связанным разве что с какими-либо экзотическими политическими новостями из США. Но все же рынки, как минимум до даты январской инаугурации, могут сохранять некоторую осторожность и благоразумие, заключает он.

Кстати, обращает внимание руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, наш фондовый рынок в отличие от рубля, который ослабел максимальными темпами с октября против доллара, фактически не отреагировал на напоминание о возможностях американских властей расширить санкции против России. Падение в начале недели индекса Мосбиржи пока даже не претендует на статус технической коррекции после роста в ноябре на 15,5% и в декабре более, чем на 5% к новым рекордам и скорее отражает поведение основного индекса в США, S&P 500, который откатился от исторического максимума на 1,5% в течение нескольких дней до этого.

Поведение нацвалюты, тем не менее, может говорить о том, что некоторые крупные зарубежные инвесторы, которые в ноябре после новостей о вакцинах и выборах изменили свое отношение к рублевым активам на более благосклонное, все же могли дрогнуть, полагает Михаил Коган. Несмотря на то, что в сенате США республиканцы удержали большинство, что ослабило шансы легкой реализации программы избранного президента Джо Байдена, в том числе расширение санкций, само обсуждение этой темы может ухудшить атмосферу для инвестиций.

В качестве фактора риска для рынка он называет также новые слухи в американских СМИ о «русских хакерах». Рынки сейчас перегреты и могут уйти в коррекцию в любой момент, считает он. В то же время, не исключается возможности для снижения рисков в конце года.