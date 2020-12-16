Как успеть за импортозамещением

Постановлением от 3 декабря власти определили минимальную долю закупок товаров российского происхождения компаниями с государственным участием. С января будущего года правительство планирует запустить процесс государственных закупок по новым правилам.

Изменения задуманы правительством для поддержки отечественных производителей из разных отраслей, которые смогут активнее развиваться, создавать рабочие места и способствовать экономическому росту. Они устанавливают квоты на российское оборудование, которое должно быть изготовлено в РФ и обязательно входить в РПП (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ).

Между тем многие производители свою продукцию в этот реестр еще не внесли и, если они не успеют это сделать в ближайшее время, то потеряют все возможные преференции.

Импортозамещение 2020

Уходящий год стал важным в развитии политики импортозамещения: власти приняли ряд крайне важных нормативных актов и внесли соответствующие изменения в федеральные законы.

Например, весной был установлен запрет на допуск ряда промышленных товаров, происходящих из иностранных государств к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также нужд обороны и безопасности государства.

Постановлением правительства были введены формируемые Минпромторгом реестры РПП и ЕПП (Евразийской промышленной продукции).

В августе были приняты поправки к федеральным законам, которые регулируют применение товаров российского производства в случаях сложных закупок. До этого момента было возможно проводить торги для комплексных работ по крупному объекту, внутри которых могли быть спрятаны товары и услуги совсем не российского происхождения. Новые акты регламентируют использование только отечественных комплектующих в таких комплексных закупках.

В арсенале производителей было много уловок, как обойти требования законов. Например, можно было самостоятельно декларировать «отечественность» своей продукции. Подобные дыры в законодательстве способствовали формальному подходу и не позволяли должным образом развивать импортозамещение, а отечественные производители не получали задуманных преференций.

В начале осени сигнал к жесткому регулированию закупок для государственных нужд подал и Владимир Путин. По его словам, квотирование – тема, требующая более жёстких решений: «По объемам закупок мы приняли решение делать преимущество для своих производителей, но будем дальше над этой темой работать обязательно».

Перемены 2021

Для госзакупок в следующем году будет предусмотрено квотирование (выполнение обязательной доли закупок отечественных товаров, в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) от стоимости всего закупаемого оборудования, в том числе и закупаемого в составе других товаров и услуг. В соответствии с проектами правительственных постановлений, с 1 января 2021 года эта доля должна составить для разных видов продукции от 2% до 100%, с последующим увеличением долей к 2023 году.

В середине октября 2020 года стало известно о поручении Правительства РФ согласовать с госорганами размеры квот на закупки отечественных товаров, в том числе радиоэлектроники, а также минимальные квоты таких товаров в госзакупках на 2021-2023 годы. Госкомпании будут обязаны публиковать в открытом доступе планы закупок, где должны будут указать, сколько единиц каждой закупаемой продукции им нужно в год, в том числе и в составе крупных объектов. От этой суммы часть продукции они должны будут закупить у российского производителя, при этом отечественными будут считаться товары, включенные в реестр РПП.

В этой ситуации очень важно соблюсти баланс между свободным рыночным регулированием и мерами господдержки отечественных производителей. Ярослав Иванов, управляющий Группы компаний КЭАЗ считает, что поддержка отечественных

производителей должна быть разумной и строиться с учетом реалий, а также корректироваться по ходу развития отечественной промышленности. «Сильная господдержка хороша на старте, когда требуется поддержка, - считает он. – А затем ее регулирование может быть не таким жестким, чтобы не нарушать механизмы свободной конкуренции». По его словам, импортозамещение в умелых руках чиновника должно служить инструментом и стимулом для развития российского производства.

Что ждет производителей?

Включение в единый реестр - длительный процесс. На это уходит по минимум полгода, поэтому можно уже готовиться сейчас. «Многие российские компании со скепсисом относятся к политике импортозамещения, и перестали отслеживать новости его регулирования», - сетует Иванов.

По новому нормативному подходу отечественным будет считаться не тот, кто сам назвал себя российским производителем и даже не тот, кто действительно всё производит в России, а тот, кто это подтвердил определенной процедурой, прописанной в новых постановлениях. А для этого нужно получить заключение Торгово-промышленной палаты и потом на его основании включиться в реестр. Чтобы не потерять прибыль и успеть попасть в реестр хотя бы в первом квартале 2021 года, подготовительную работу нужно уже начинать сегодня