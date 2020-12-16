Как будет действовать администрация Байдена в отношении России и Китая

Вскоре после инаугурации, в январе, новоизбранный президент США Джозеф Байден должен будет представить миру свою торговую повестку. Да и вообще расставить точки над i, рассказав, с кем и против кого теперь будут «дружить» Штаты. Эксперты уже ожидают, что многие вопросы, бывшие в фокусе администрации Трампа (импортные тарифы, экспортные ограничения, экономические санкции) могут изменить вектор, что будет иметь резонанс как в США, так и по всему миру.

Судя по недавним комментариям Байдена, основные направления уже определены. Эксперты даже набросали «дорожную карту», часть мероприятий которой может быть реализована уже в следующем году.

Китайский вопрос

Естественно, самой жирной точкой на этой карте (возможно, еще и отмеченной флажками) является Китай. Торговая война с Поднебесной, начатая Дональдом Трампом теперь досталась в наследство его победителю. Но разрубать этот гордиев узел «с наскока» он не собирается. Как отмечает The National Law Review, Байден уже заявил, что никаких «немедленных шагов» он предпринимать не будет и большинство введенных в прошлые годы тарифов в ближайшем будущем останутся в силе. Правда, 31 декабря истекает срок действия многочисленных исключений, утвержденных Торговым представительством США по ряду продуктов. Это произойдет еще до инаугурации, но принимать решения, скорее всего, придется Байдену. Он явно к этому готовится, так как уже заявил, что перед принятием какого-либо решения по тарифам он рассмотрит соблюдение Китаем условий торговой сделки первого этапа.

Больше всего эксперты сомневаются в том, что быстрому пересмотру подлежат повышенные пошлины на алюминий и сталь, ведь Байден уже дал понять, что один из его приоритетов – наращивание инвестиций во внутреннее производство.

Еще один вопрос, в котором вряд ли что-то изменится – санкции, касающиеся уйгурского населения КНР.

«Байден сохранит недавние ограничительные меры, касающиеся запрета на ввоз товаров из Синьцзяня (Уйгурского автономного района Китая), введенные в качестве протеста против принудительного труда в регионе», – рассуждает эксперт по вопросам федерального регулирования политики, таможенного законодательства и торговой политики юридического холдинга Greenberg Traurig Дональд С.Стейн.

«Ожидается, что администрация Байдена продолжит усиливать экспортный контроль над новыми и критически важными технологиями в отношении Китая, и может пересмотреть недавние нормативные изменения в экспортном контроле за огнестрельным оружием и боеприпасами», – добавляет юрист.

При этом большинство экспертов уверено, что Байден все-таки постарается расположить к себе Азию, начав постепенное налаживание отношений. Вероятность такого курса выросла после недавнего подписания ВРЭП (Всеобъемлющего регионального экономического пакта), участие в котором приняли 15 стран Индо-Тихоокеанского региона, в том числе и Китай.

На Российском фронте без перемен

А вот в том, что касается России, мнения аналитиков по поводу будущего курса расходятся. Как ранее говорил «Эксперт Онлайн» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, Россия для США, и, в частности, для американских демократов – «экзистенциальный враг». Еще в ходе предвыборной гонки бывший вице-президент, а ныне избранный президент Соединенных Штатов, пообещал, что в отношении РФ будет проводить жесткую политику, причем «от Совета Безопасности ООН до применения санкций». По мнению Суслова, позиция администрации нового президента США в отношении Москвы станет жестче.

Не жестче, но и не лучше – считают в Greenberg Traurig. «Администрация Трампа сохранила, а в некоторых случаях расширила санкции США против России, которые впервые были введены при администрации Обамы. В отсутствие существенного улучшения отношений между США и Россией маловероятно, что администрация Байдена существенно ослабит санкции против России», – цитирует The National Law Review еще одного ведущего специалиста юридической фирмы Рене А. Латур.

Однако как заявила The New York Times бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл Байдену стоит пересмотреть свое отношение к России, а не повторять ошибки Барака Обамы, считавшего ее «региональной державой». Опрошенные изданием эксперты полагают, что «многие из ключевых целей Байдена - возрождение контроля над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии коронавируса и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке потребуют сотрудничества с российским лидером».

Журналисты The New York Times отмечают, что хоть российский лидер и не спешил поздравить Байдена с победой на выборах, когда он это все-таки сделал, послание Москвы не содержало в себе враждебных намеков. Оно «выражало уверенность в том, что Россия и Соединенные Штаты, которые несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на свои разногласия, эффективно способствовать решению многие проблемы и решения проблем, с которыми сегодня сталкивается мир».

Как отмечает экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец, победа Байдена на президентских выборах в США – это сочетание положительных и отрицательных факторов для России, и к отрицательным безусловно относятся возросшие санкционные риски.

«Команда Байдена относится к санкциям как к действенному инструменту и ставит целью усилить эту действенность. Триггеры для введения санкций сохраняются, и главный из них – доклад о вмешательстве в выборы, который должен быть сделан на этой неделе. Важно и то, какие именно санкции будут предприниматься, и для нас наиболее существенными являются санкции на рынок в целом – вторичный рынок еврооблигаций и/или первичный либо вторичный рынок ОФЗ», – заявила эксперт в ходе прошедшего накануне пресс-брифинга.

«Мы оцениваем вероятность введения таких санкций примерно в 5% и не считаем это базовым сценарием, хотя и готовы к такому развитию событий», – добавила Донец, отметив, что в таком случае рубль относительно американского доллара может просесть на 15-25%, а рисковая премия на Россию может вырасти примерно на 2%.

Однако есть, по мнению экономистов ИК «Ренессанс Капитал» в приходе к власти Байдена и плюсы: это должно положительно сказаться на настроениях глобальных инвесторов в отношении развивающихся рынков в целом за счет роста предсказуемости внешней и внутренней политики. Кроме того, даже несмотря на достаточно широкую программу Джозефа Байдена, риск эскалации торговых войн также снизится, а это станет драйвером движения портфельных инвестиций на развивающиеся рынки.