Количество мигрантов снизилось в России в два раза

По сообщению МВД России, в стране к настоящему времени находится на работе около 6 миллионов человек мигрантов, что почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы. В ведомстве уточнили, что обычно эта цифра достигала 11 миллионов человек.

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек», - говорится в сообщении ведомства на запрос РИА «Новости». По уточненным данным, сегодня в России трудится 6,3 миллиона мигрантов, из которых вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона человек. Также в ведомстве уточняют, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан. В прошлом году эта цифра составляла 1,7 миллиона человек, 85 тысяч имеют разрешения на работу», - сообщают в МВД. Уточняется, что с гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч трудовых или гражданско-правовых договоров. Годом ранее эта цифра составляла 508 тысяч договоров. Наибольшее сосредоточение работающих иностранных граждан в России отмечено в крупных городах.