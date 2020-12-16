Курс доллара: назван фактор, который может обрушить рубль

После обвала рубля, который произошёл в начале этой недели, вчера рубль сумел укрепиться к основным резервным мировым валютам. Стартовав утром с 73,57 за доллар и 89,42 – за евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже рубль смог ещё чуть-чуть прибавить, отреагировав на вновь подорожавшую нефть.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,60 руб. (-27 коп.), а курс евро – 89,46 руб. (-23,25 коп.). При этом сам доллар вчера также незначительно ослаб – индекс DXY просел с отметки 90,69 пункта до 90,63.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» отметил, что во вторник рубль открывшись вверх на неоднозначном внешнем фоне, некоторое время активно повышался, корректируя мощное снижение, зафиксированное в понедельник.

«Однако поступательного движения вверх нацвалюте хватило ненадолго. И даже, несмотря на то, что ситуация на мировых рынках после нашего открытия улучшилась, рубль вслед за кратковременным ростом и консолидацией притормозил, продолжая испытывать относительную слабость. В этой связи мы полагаем, что при отсутствии каких-либо существенных драйверов в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет находиться коридоре 73,00-74,00, а пара евро-рубль – в диапазоне 88,50-89,50», – полагает Бабин.

Анна Зайцева из ГК «ФИНАМ» считает, что дневное ослабление рубля стало следствием негативного внешнего фона. В частности, смена настроений на рынке происходит на фоне ухудшения каронавирусной обстановки в мире, в результате чего в целом ряде стран ужесточены карантинные меры.

«Например, 16 декабря начинает действовать полномасштабный локдаун в ФРГ. Вскоре могут закрыться также Лондон и Нью-Йорке. К слову позитив, который был связан с началом вакцинации в США и Великобритании ушёл пока на второй план, так как эффект от вакцин можно ожидать не ранее второй половины следующего года», – пояснила Зайцева.

Среди других факторов, которые, по мнению Зайцевой, могут повлиять на движение рубля в обеих парах остаются цены на «чёрное золото», а также предстоящие заседания двух регуляторов – американского (15-16 декабря) и российского (18 декабря).

Кроме того, на этой неделе следует обратить внимание на публикацию в России ноябрьских данных по ВВП, безработице, розничным продажам и индексу цен производителей.

«Учитывая всё это, можно ожидать, что вскоре рубль немного потеряет, как к доллару, так и к евро, завершив неделю, вероятнее всего в минусе», – предположила эксперт.

С пессимизмом смотрит на перспективы рубля и Софьи Донец из ИК «Ренессанс Капитал», по мнению которой рубль в паре с долларом может рухнуть выше 86,00, а ещё через год и вовсе обвалиться к 95,00. По её мнению, это произойдёт, если команда избранного главы Белого дома Джо Байдена примет новые и очень жёсткие антироссийские санкции, к чему, как считает Донец, есть все предпосылки.

«Приход Байдена в Овальный кабинет – это совокупность как хороших, так и отрицательных факторов для нас. Из минусов, и это главное – увеличение риска введения очередных ограничительных антироссийских мер со стороны Вашингтона. Это следует из предвыборной риторики команды Байдена», – пояснила Донец.

При этом, эксперт подчеркнула, что самым жёстким сценарием для Москвы станет задействование первичного и вторичного рынков ОФЗ.

«Согласно этому сценарию, можно ждать ослабление курса нацвалюты на 15-25% к доллару. Такое снижение возможно из-за оттока не только из ОФЗ, но и из других сегментов. Также остаётся, так называемый эффект «заражения», переоценки и повышения премии за риск в районе 2 п.п.», – подчеркнула Донец.

Представитель ИК «Ренессанс Капитал» прогнозирует, что пара доллар-рубль в среднегодовом уровне может уйти в коридор 86,50-94,00, а ещё через год вплотную подобраться к 100,00, закрепившись в пределах 87,50-95,10.

Эксперт при этом напомнила, что существуют определённые триггеры, связанные с конфликтом в Донбассе. В частности, ранее в окружении нового президента США звучали заявления, что вопрос Украины должен решаться жёстко.

Также, по её мнению, негативными для отечественной экономики кейсами являются «отравление Навального», «вмешательство России в выборы» и целый ряд других факторов, которые могут сильно ударить по курсовой динамике, обрушив рубль.

«Конечно, это не базовый сценарий, но мы к нему должны быть готовы», – резюмировала Донец.

