МГУ возглавил рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова стал лидером рейтинга лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds, говорится в исследовании QS, в котором приняли участие 400 лучших вузов региона, в том числе 121 вуз из России. Авторы рейтинга сообщают, что МГУ сохраняет лидерство в рейтинге, начиная с момента первой публикации топа в 2014 году. В первую десятку рейтинга вошли еще пять российских вузов, из которых улучшил свою позицию только один.

Санкт-Петербургский государственный университет потерял по итогам прошлого года одну позицию, спустившись со второй строчки на третью. Место российского вуза занял эстонский Тартуский университет. Новосибирский государственный университет, находившийся по итогам прошлогоднего исследования на третьем месте, в этом году оказался на пятой позиции. Московский физико-технический институт пробился в топ-10: с 11 места в рейтинге прошлого года вуз поднялся на 9-ую строчку. Замыкает десятку лидеров также российский вуз - Томский государственный университет, который в прошлом году был восьмым.

В топ-10 вошли чешские Карлов университет (4), Ягеллонский университет (6) и Масариков университет (8), а также Варшавский университет (Польша, 7).