Минсельхоз объявил о сроках снижения цен на продовольствие

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цена на сахар и подсолнечное масло в РФ должна снизиться в течение пяти дней после подписания ретейлом и поставщиками соглашений о стабилизации стоимости этих продуктов, сообщает ТАСС.

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», – заявил Патрушев.

Ранее резидент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство, выразив при этом недоумение, куда смотрят министры, когда доходы граждан РФ снижаются, безработица растет, а цены на продукты повышаются.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов... Реально располагаемые доходы населения упали на 3-4,3%, а цены на сахар выросли более чем на 71%. Люди себя вынуждены ограничивать во всем, так как у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства, которое состоялось 9 декабря.