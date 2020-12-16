На Красноярской ГЭС модернизируют все трансформаторы

На Красноярской ГЭС компании En+ Group, готовят к эксплуатации первый из семи новых силовых трансформаторов. Работы общей стоимостью более 1 млрд рублей проходят в рамках программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия».

На Красноярской ГЭС началась реализация глобального проекта по замене семи силовых трансформаторов в рамках программы «Новая энергия». Первым этапом в нем стала замена трансформатора 4Т. Новое оборудование поступило на станцию в конце лета. За 2,5 месяца специалисты осуществили сборку, успешно провели наладочные испытания трансформатора в укомплектованном состоянии, а также установили в ячейку. Сейчас продолжаются строительно-монтажные работы. Пуск в промышленную эксплуатацию трансформатора 4Т запланирован на второй квартал 2021 года. Инвестиции компании в эту часть проекта составили более 1 млрд рублей.

«Компания En+ активно реализует на Красноярской ГЭС программу «Новая энергия». Одним из ключевых проектов является замена силовых трансформаторов группы точек поставки электроэнергии 220 кВт. Мы планируем осуществить здесь полную замену трансформаторов в течение восьми следующих лет. В целом, до 2028 года En+ Group инвестирует в этот проект более 4 млрд рублей» - сообщил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков,

Комплексная программа модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия» запущена основателем компании Олегом Дерипаска и реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group. Модернизация оборудования ГЭС позволит повысить их эффективность, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Программа рассчитана до 2046 года. Инвестиции до 2026 года с учетом ранее вложенных средств составят 21 млрд рублей.

Кроме того, в ноябре на Красноярскую ГЭС уже начали доставку второго из семи новых трансформаторов. Транспортировка тяжеловесного груза массой более 250 тонн осуществлялась по железной дороге. После доставки оставшейся части оборудования для второго трансформатора начнется его сборка.