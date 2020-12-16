Названо самое опасное время после выздоровления от COVID-19

Американские учёные назвали самое опасное время после выздоровления от коронавируса.

Проанализировав данные о 2200 ветеранах, переживших госпитализацию в связи с COVID-19, а также о 1800 пациентах, лежавших в больнице с пневмонией, и о 3500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они пришли к выводу, что в первые 1,5 недели после выписки из больницы пациенты, которые перенесли коронавирус, рискуют быть снова госпитализированными или умереть от осложнений, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Journal of the American Medical Association.

Установлено, что в первые 10 дней выписанные из клиники пациенты имели на 40−60% более высокий риск умереть, чем люди, лечившиеся от сердечной недостаточности или пневмонии, не связанной с COVID-19.

При этом за два месяца после выписки скончались 9%, у которых ранее был диагностирован коронавирус, а ещё 20% вновь попали в больницу. Однако по прошествии 60 дней этот риск становился меньше, чем при двух других заболеваниях.

Как пояснили исследователи, новая коронавирусная инфекция вызывает каскад проблем со здоровьем, которые не менее серьезны, чем те, что наблюдаются при других заболеваниях. Существенным фактором является пожилой возраст пациентов – более 22% повторно госпитализированных ветеранов попали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что израильские учёные в ходе исследования, в котором приняли участие заболевшие коронавирусом, опровергли распространенное заблуждение, что COVID-19 может привести к полной потере слуха.

При этом отмечается, что в эксперименте приняла участие и контрольная группа здоровых людей. Позже исследователи повторили опыт, увеличив количество испытуемых, итог оказался тем – же инфекция не вызывает нарушения слуха.

Напомним, суточный прирост больных коронавирусом в России составил 26 509. Всего нарастающим итогом в нашей стране зарегистрировано 2 734 454 случаев COVID-19. Общее количество активных случаев в России на текущий момент составляет 509 790. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1%.

Летальный исход за сутки от коронавируса составил 596 человек. Общее число безвозвратных потерь достигло 48 564. Поправились и выписаны за последние сутки 26 490, в общей сложности 2 176 100 пациентов успешно перебороли инфекцию.

В Москве суточный прирост составил 5028 новых случаев коронавируса. На втором месте по заболевшим находится Санкт-Петербург. В городе за истекшие сутки выявлено 3 758 новых заболевших. На третьем месте Подмосковье (+1477). В пятерке также Нижегородская область (+492) и Архангельская область (+397).

