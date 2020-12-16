Цены на нефть падают после роста накануне

Цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику после подъема накануне до максимальных за 9 месяцев отметок, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка реагируют на внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США.

При этом уточняется, что рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,97 млн баррелей, о котором стало известно накануне из отчета Американского института нефти, несколько ухудшил настрой трейдеров.

16 декабря ближе к 18:30 по московскому времени министерство энергетики США опубликует данные о запасах энергоносителей в стране. При этом эксперты, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей по итогам недели, которая завершилась 11 декабря.

В последнее время нефть росла на ожиданиях эффективности вакцинации от коронавируса, и, как результат, быстрого восстановления спроса на сырье. По мнению экспертов, рынку предстоит преодолеть еще целый ряд проблем в ближайшее время, чтобы вернутся к показателям, которые были до эпидемии, — от сокращения роста заболеваемости до увеличения добычи ОПЕК+.