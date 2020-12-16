Пошли на взлет

В течение трех дней одна за одной появились новости об успешном пуске российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» и о полетах самолетов МС-21-310 и Ил-114-300. Для «Ангары», которая разрабатывается с 1992 года, это был второй испытательный пуск (первый состоялся в 2014 году). Ракета вывела на орбиту макет спутника массой около 2,4 тонн.

Что касается самолетов, то МС-21 и Ил-114 совершили свои первые полеты. Точнее говоря, для среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 (вместимостью до 163 пассажиров и максимальной дальностью полета 6400 км) это был первый полет с российским двигателем ПД-14.

Собственно, первый полет МС-21, оснащенный американским двигателем PW1400G, совершил еще в мае 2017. Но начало серийного выпуска, намеченное на 2017 год, неоднократно переносилось. Виной тому стали санкции США: американские и японские фирмы, поставлявшие композитные материалы для изготовления самолета МС-21, отказались от продолжения сотрудничества.

Президент России Владимир Путин связал такое поведение контрагентов с недобросовестной конкуренцией. «Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое?… Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — заявил Путин в сентябре 2020 года.

В результате пришлось в срочном порядке налаживать отечественное производство композитных материалов. Группа компаний УНИХИМТЕК разработала материалы, которые призваны заменить продукцию американской Cytec Industries и японской компании Toho-Tenax. О прекращении поставок двигателей американской компании Pratt & Whitney PW1400G речи пока не шло, но авиастроители решили не ждать, пока «гром грянет» и разработали отечественный аналог — ПД-14.

Разработка нового двигателя Объединенной двигателестроительной корпорацией стала знаковым событием — ПД-14 стал первым двигателем для гражданской авиации, созданным после развала СССР. Обошлась разработка двигателя недешево — примерно 70 млрд рублей. Но оно того стило. Отсутствие отечественного мотора, в случае прекращения поставок американского двигателя PW1400G, могло привести к убыткам куда большим. В этом случае под угрозой срыва оказалась бы вся программа создания МС-21, которую Счетная палата оценила в 2018 году в 438 млрд рублей.

Создание МС-21 — это достаточно амбициозный проект, призванный потеснить Airbus и Boeing не только на российском, но и на внешнем рынке. Создатели авиалайнера постарались превзойти по экономичности лучшие образцы мирового авиапрома по всем параметрам. МС-21 должен иметь лучшую аэродинамику, более экономичный двигатель и меньший вес. Несущая конструкция фюзеляжа отечественного авиалайнера почти на 40% состоит из композитных материалов, а крылья — практически на 100%.

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет Фото корпорации «Иркут»

Пустят ли МС-21 на внешние рынки или под каким-либо предлогом снова «обрубят крылья»? Вопрос пока остается открытым. Как и вопрос об общей экономической окупаемости проекта. Однако страна, которая претендует на ведущие роли в мировой политике, не может себе позволить не иметь собственной авиации и быть зависимой в этой сфере от капризов «наших уважаемых партнеров».

Характеристики регионального турбовинтового самолета Ил-114—300 выглядят несколько скромнее: максимальная дальность полета 1500 км, до 68 пассажирских мест. Впечатляет и возраст прототипа самолета — ИЛ-114 совершил свой первый полет в 1990 году. Ил-114—300 призван прийти на замену Ан-24 и АН-26, созданным в 50-х и 60-х годах прошлого века.

Но значение малой авиации в условиях Сибири и Дальнего Востока трудно переоценить. Зачастую это единственный способ добраться в другой город или на «Большую землю». Отсутствие авиасообщения между населенными пунктами Сибири или Дальнего Востока порождает и такую проблему: пассажир, не имея возможности добраться до пункта назначения в нескольких сотнях или в тысяче километров от него, вынужден лететь в Москву на самолете дальней авиации, а уже оттуда возвращаться в нужное ему место. Вынужденный крюк в несколько тысяч километров дорого обходится как пассажирам, так и бюджету, субсидирующему пассажирские перелеты на Дальний Восток.

Так что скромные характеристики сегодняшнего дебютанта ему не в укор. Это именно то, что нужно. Только нужно уже давно, а пока что запуск в серию нового-старого самолета назначен, после сертификации весь будущий год, в 2023 году.