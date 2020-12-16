Президент предложил «Единой России» сделать аудит своих рядов

Социальный форум, который в онлайн формате провела правящая партия, целиком сосредоточился на гуманитарной повестке. Что от политической тематики «Единая Россия» в этот день ушла сознательно, подчеркнул глава партии Дмитрий Медведев. Он упрекнул конкурентов ЕР в том, что те устраивают политические мероприятия, подвергая риску перезаражать коронавирусом их участников (намек на съезд ЛДПР, который проходил точно в те же часы. Сама ЕР провела свой 19-й съезд еще в относительно благополучном сентябре).

На совещании речь шла по большей части о реализации партийного волонтерского проекта по борьбе с ковидом, страховании учителей, лекарственном обеспечении и других вопросах, которые волнуют большинство россиян куда больше, чем предвыборные политические дискуссии.

Возвращаясь к нормальности

«Единая Россия» показывает, что провозглашение социальной повестки приоритетом партийной работы было не каким-то конъюнктурным выбором. Проведение социального форума в период, когда другие партии озабочены выработкой электоральных технологий, да и еще участие в этом форуме президента может означать, что именно возвращение к нормальной жизни выбрано основной — или одной из основных — темой предстоящей предвыборной кампании самой «Единой России», полагает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, отмечая, что пандемия консолидировала власть и общество.

«В 2020 году россияне перед лицом общей для всех опасности согласились перетерпеть экономические трудности, снизив до поры до времени протестную активность. Примерно так же сгладились межпартийные противоречия после присоединения Крыма в 2014-м», — сказал он «Эксперту online».

Правящая партия и тогда, и теперь использовала каждый из объединяющих факторов для того, чтобы разрядить социальное напряжение. Сейчас единороссы поднимают рейтинг партии в глазах населения, выдвигая на передний край противовирусных мероприятий своих людей, и впервые за несколько лет открыто делают это под своим брендом. В предыдущем электоральном цикле партийные активисты неохотно выпячивали логотип с медведем, маскируясь под всевозможные общественные организации — начиная от ОНФ и заканчивая «Мы вместе».

Президент Путин в ряде «докоронавирусных» избирательных кампаний и сам дистанцировался от партии, лидером которой он неформально (и по факту) является. В отношениях партии власти и главы государства совершенно отчетливо прослеживается действие закона сообщающихся сосудов: партнер с более высоким рейтингом поднимает таковой у партнера с рейтингом пониже, но этим неизбежно сдвигает свой к медианному для обоих уровню.

Для Путина по этой причине не всегда привлекательно «сообщаться» с «Единой Россией», которая будет «отъедать» от более высокого рейтинга президента. До коронакризиса он по этим соображениям воздерживался от прямого участия в партийных мероприятиях.

Путин предложил позвать аудитора

На этот раз Владимир Путин «не побрезговал» поучаствовать в таком мероприятии, но вопрос о том, примет ли он решение «открыть клапан» с «Единой Россией» в ходе нынешнего электорального цикла, Дмитрий Абзалов считает все еще открытым.

«С одной стороны, в Администрации Президента вроде бы уже определен вектор на достижение единороссами конституционного большинства в Госдуме 8-го созыва и сохранение там существующего списка фракций. Сам факт, что Путин принял участие в мероприятии ЕР, показывает его поддержку партии — даже если он про политику во время этой встречи не сказал ни слова. Это и не требуется — рейтинг Путина «перетекает» к единороссам просто в силу его участия в партийном мероприятии, даже если это видеоконференция», — говорит политолог.

В следующие девять месяцев Путин будет нужен «Единой России» намного больше, чем «Единая Россия» нужна Путину. Это вызвано тем, что, как и «крымский консенсус», консолидирующий эффект коронакризиса имеет определенный «срок годности». Держать общество в мобилизационной готовности длительное время не удается никому, и «единство партии и народа» перед лицом пандемии уже сейчас дает трещины.

Это особенно отчетливо проявилось в Санкт-Петербурге, где представители малого и среднего бизнеса только что устроили многодневную акцию гражданского неповиновения против запрета губернатора Александра Беглова на работу ресторанов и кафе. Если наиболее экономически активная часть населения уже в декабре «потеряла страх» перед коронавирусом (и властями), то в последующие месяцы протестная активность, вероятно, будет только нарастать, возвращаясь к «доковидному» уровню.

Коронавирусный консенсус на короткое время избавил представителей партии власти от необходимости стесняться своей политической ориентации. Но этот coming-out заканчивается теми же темпами, какими население привыкает к «новой реальности», вызванной пандемией. Требуются какие-то серьезные шаги, чтобы партия власти достигла поставленной задачи — конституционного большинства в следующей Думе.

Возможно, направление таких шагов и обозначил Владимир Путин, сделавший достаточно неожиданное заявление о том, что единороссам требуется провести «аудит» и выдвинуть на первые роли «надежных бойцов» и «добрых сердечных людей».

«После такого пожелания не приходится сомневаться, что партия будет серьезно обновлена. Со своей стороны, Путин тоже демонстрирует готовность одолжить часть своего рейтинга единороссам. Но федеральный центр не может допустить, чтобы оппозиция получила основания утверждать, что ЕР победила не в честном бою, а за счет административного ресурса или, еще хуже, подтасовок. Призрак Белоруссии в коридорах Старой площади бродит до сих пор», — говорит Абзалов.

Макаронный консенсус

Нынешний «коронавирусный консенсус» очень сильно отличается от «крымского консенсуса», и партия власти не может механически перенести опыт 2014 года на 2021-й, считает политолог Дмитрий Орешкин.

«В 2014 году власть отрабатывала сугубо политическую повестку, построенную на патриотизме, государственнической идеологии и тому подобных скрепах. В этом году — и, очевидно, это не прекратится до сентябрьских выборов, — повестка сугубо внутренняя и социально-экономическая. При этом в ней неоткуда взяться тому эмоционально позитивному заряду, который имелся в случае с Крымом. Если уж сам Владимир Путин заговорил про макароны и растительное масло, какой тут позитив», — сказал Орешкин «Эксперту Online».

Несмотря на массированные усилия депутатов от «Единой России» переключить внимание общества обратно на чисто политическую тематику — это видно из потока законопроектов ( в Думу внесено сразу несколько «запретительных» законопроектов) об иноагентах, оскорблениях в Интернете и т. д. — они не вызывают массового энтузиазма, сравнимого с послекрымским.

Хотя, с точки зрения прокремлевских политтехнологов, маслом кашу не испортишь, тем не менее единороссы вынуждены искать тематику, которая не вызывала бы отторжения даже у малой части потенциального электората.

Такой темой, которая гарантирует общественный интерес и при этом «политически безопасна», является именно борьба с эпидемией и сопутствующие социальные вопросы, потому что здесь у правящей партии в самом деле есть козыри, которых нет у ее политических конкурентов.

«Это действительно хорошо для населения, что правящая партия целенаправленно взялась за решение социальных вопросов. Пусть даже ЕР это делает из политических интересов, результат все равно будет положительным, будь то разработка вакцины или волонтерское движение. Но ставить все фишки на одну карту для партии рискованно — избиратель может оказаться «неблагодарным». К весне может произойти улучшение эпидемической обстановки, и ко дню голосования избиратель может «забыть» о том, как ЕР расшибалась в лепешку полгода-год назад, чтобы смягчить последствия пандемии», — размышляет политолог.