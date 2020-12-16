Прогноз погоды: с Марса на Землю – синоптики порадовали любителей русской зимы

Солнечная и бесснежная погода, которую всю первую половину декабря формировал обширный антициклон, покинула центральные регионы Русской равнины. На смену антициклоническим фронту приходит циклон. И, как прогнозируют синоптики, он диаметрально поменяет климатическую ситуацию в России.

При этом, погоду, которая царила в нашей стране в начале зимы, метеорологи уже назвали марсианской – это когда солнечно, морозно, но почти нет снега. Другими словам, такая погода ассоциируется с Марсом, где атмосфера когда-то напоминала земную, но потом практически её лишилась из-за того, что там стало низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат.

На Марсе вообще отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снега. Но, как обещают метеорологи, уже в ближайшие дни все мы окончательно опустимся с Марса на российскую землю.

Погода в Москве

По прогнозу синоптиков, циклонические воздушные массы, которые уже хозяйствуют в Москве, спровоцировали пасмурную климатическую обстановку – небо затянули облака, местами идёт снег. Всё это сохранится до начала новогодних праздников. Будет преобладать пасмурная погода, интенсивность снегопадов возрастёт.

Только до конца этой недели синоптики обещают до 20 мм осадков ежесуточно, благодаря чему в предстоящий уикенд на почве сформируется приличный белый покров – 10-12 см в черте города и до 15-17 см по области. При этом температурный фон ожидается комфортным с умеренными морозами до минус 5 днём и до минус 7 ночью.

Кроме того, метеорологи ожидают ближе к Новому году несколько мощных снегопадов, которые накроют не только столичный регион, но и другие области Центрального федерального округа, в частности, Тверскую, Рязанскую, Тульскую, Ярославскую и Калужскую области.

Местами здесь высота сугробов ближе к бою курантов станет достигать 18-20 см, а столбики термометров останутся на нынешних показателях. Такая погода – настоящий предновогодний подарок любителям русской зимы.

Синоптики рассказали о регионах с самой опасной погодой

Самая опасная погода во второй половине декабря прогнозируется на Камчатке. Там ожидаются обильные и продолжительные снегопады, которые будут сопровождаться сильным ветром. При этом существует вероятность схода лавин.

Как пояснили метеорологи, циклон, вторгшийся сюда с Тихого океана спровоцировал условия для интенсивных осадков и шквалистого ветра. В регионе уже действует штормовое предупреждение, а в Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.

Далека от идеальной также погода на юге Европейской России. Например, сегодня снегопады обрушились на Саратовскую область, где образовался довольно высокий снежный покров – 15-17 см, который правда, уже совсем скоро сойдёт. Завалило снегом и север Ростовской области, где снега выпало ещё больше – 25-25 мм в пересчёте на воду. Вот он уже имеет шанс долежать даже до весны.

Очень ветрено и морозно до конца недели будет в Приморье. Предстоящей ночью градусники в крае будут показывать до минус 30. При этом, как предупреждают в региональном Управлении МЧС, в условиях очень сильного ветра и пониженного температурного фона высока угроза обморожения. Поэтому одевайтесь теплее и берегите себя.