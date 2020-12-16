Развеян распространённый миф о коронавирусе

Израильские учёные в ходе исследования, в котором приняли участие заболевшие коронавирусом, опровергли распространенное заблуждение, что COVID-19 может привести к полной потере слуха.

При этом отмечается, что в эксперименте приняла участие и контрольная группа здоровых людей. Позже исследователи повторили опыт, увеличив количество испытуемых, итог оказался тем — же инфекция не вызывает нарушения слуха, пишет газета «Известия».

«Я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», — прокомментировал выводы один из экспертов.

Таким образом, согласно полученным результатам, потеря слуха у пациентов, зараженных коронавирусом, — временный симптом, который вызван индивидуальными особенностями протекания болезни.

Ранее сообщалось, что американские учёные, проанализировав статистку передачи COVID-19 выяснили, что выше всего вероятность заразиться дома, если один из членов семьи уже болеет коронавирусом.

Степень риска вторичной передачи COVID-19 — это стандартный показатель в эпидемиологии, который позволяет оценить эффективность карантинных мер. Он определяется как число случаев, произошедших в домохозяйстве сразу после первичного заражения, деленное на общее количество совместно проживающих людей.

При этом на уровень риска вторичной передачи влияют следующие факторы. В частности, время, которое прошло после первичного инфицирования, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первичного заболевшего.

Напомним, суточный прирост больных коронавирусом в России составил 26 509. Всего нарастающим итогом в нашей стране зарегистрировано 2 734 454 случаев COVID-19. Общее количество активных случаев в России на текущий момент составляет 509 790.

Летальный исход за сутки от коронавируса составил 596 человек. Общее число безвозвратных потерь достигло 48 564. Поправились и выписаны за последние сутки 26 490, в общей сложности 2 176 100 пациентов успешно перебороли инфекцию.

В Москве суточный прирост составил 5028 новых случаев коронавируса. На втором месте по заболевшим находится Санкт-Петербург. В городе за истекшие сутки выявлено 3 758 новых заболевших. На третьем месте Подмосковье (+1477). В пятерке также Нижегородская область (+492) и Архангельская область (+397).

