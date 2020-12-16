Рынки Европы растут на данных PMI

Рынки Европы растут в ходе сегодняшних торгов, реагируя на публикацию предварительных значений индексов менеджеров закупок (PMI).

Так, сводный индекс предприятий Stoxx Europe 600 днём взлетел до 396,17 пунктов (+0,85%). Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,16%, немецкий DAX – на 1,68%, французский CAC 40 – на 0,92%, итальянский FTSE MIB – на 0,8%, испанский IBEX 35 – на 0,47%, передаёт агентство «Интерфакс».

Таким образом, по данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI ЕС в этом месяце поднялся с ноябрьских 45,3 пункта до 49,8. При этом большинство аналитиков ожидали меньшего роста. Кроме того, вырос и показатель активности в сфере услуг еврозоны (до 47,3 пункта с 41,7). А PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны взлете с 53,8 пункта до 55,5.

В ФРГ сводный PMI в декабре поднялся до 52,5 пункта, при том, что аналитики прогнозировали снижение показателя до 50,4 пункта. Индекс активности в сфере услуг составил 47,7 пункта при прогнозе в 44. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ФРГ в декабре вырос до максимальных за почти 3 года 58,6 пункта при консенсус-прогнозе 56,4.

Вырос сводный PMI также во Франции – до 49,6 пункта вместо ожидаемых 42,9. Индекс в секторе услуг в этой стране поднялся с 38,8 пункта (ноябрь) до 49,2 (декабрь), промышленный PMI с 49,6 пункта до 51,1.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Тем самым, инфляция в Соединённом Королевстве замедлилась по сравнению с октябрём на 0,7%.

Акции Continental AG в сегодня подорожали на 3,7%. Рыночная стоимость датского производителя потребительской электроники Bang & Olufsen AS выросла на 18,5%. А вот бумаги Goodwin Plc теряют в цене 11,6%. Британская инжиниринговая компания в первом финансовом полугодии снизила доналоговую прибыль до 5,8 млн фунтов стерлингов ($7,8 млн) с 7,4 млн годом ранее.

«Приличный рост составного PMI в первую очередь отражает частичное снятие ограничений во Франции и даёт некоторую надежду на то, что ВВП еврозоны не упадет в IV квартале так сильно, как предполагалось, - цитирует Reuters Джессику Хайндс из Capital Economics. – Но с учётом более жёстких мер, которые сейчас вводятся в Германии из-за пандемии коронавируса, общая картина такова, что активность в сфере услуг в регионе ещё какое-то время будет оставаться слабой, сдерживая восстановление экономики».

Напомним, 16 декабря начал действовать полномасштабный локдаун в ФРГ. По всей стране прекращена работа магазинов розничной торговли (кроме продовольственных). С этого же дня закрыты все школы и детские сады. Частичные локдауны также действуют в некоторых других европейских странах. Кроме того, в ближайшее время могут закрыться Великобритания, Франция, а также Дания и Швеция.

