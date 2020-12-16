Российский рынок акций уверенно растет

Вслед за выросшими мировыми фондовыми площадками уверенный рост показывает и фондовый рынок России на новостях о принятии новых монетарных стимулов в США, пишет Финамаркет. Фондовые индексы стран Западной Европы также преимущественно выросли по данным торгов 16 декабря.

Издание отмечает, что американский рынок акций растет на фоне появившихся новостей о возможном принятии Конгрессом США очередного пакета мер экономической помощи.

Индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,66%, достигнув отметки 3269,52 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск вырос на 0,94% - до 1403,57 пункта.

Ранее сообщалось, что цены на нефть стали падать после подъема накануне до максимальных за 9 месяцев отметок, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка реагируют на внедрения вакцин от COVID-19, а также нового пакета стимулирующих мер в США.