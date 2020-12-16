Рубль корректируется в среду к валютам на фоне снижения нефти

В среду торги валютных пар начались с отметок 73, 39 рубля за доллар и 89,25 рубля за европейскую валюту, однако к пяти часам вечера отечественная валюту отступила против доллара до отметки 73,44, а против евро откатилась до 89,52 рубля за единицу валюты.

Индекс стоимости доллара (DXY) также пошел вниз. За тот же период он снизился с 90,69 до 90,47.

Как отмечает эксперт БКС Михаил Зельцер, перегретый рынок рисковых активов искал повод для коррекции. И он его нашел: окончание предвыборной баталии в США и изменение оценок мирового потребления энергоносителей в сторону уменьшения Также отмечается, что инвесторы ожидают решение ФРС по целевым ставкам. И если околонулевую ставку скорее всего оставят, то вот объем и параметры QE могут стать триггером движения в ту или иную сторону.

На таком фоне, в краткосрочной перспективе рубль скорее всего останется в коридоре 73,2-74,5 в паре с долларом и 89,0-90,0 в паре с евро.