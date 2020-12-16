С промышленности хватит

В начале декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года и поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей. Законопроект – инициатива правительства РФ.

Согласно документу, до 1 января 2028 года планируется продлить действие механизма субсидирования, выделение льготных категорий потребителей, а также расширение действия механизма с отдельных регионов на все субъекты Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа. Это, по оценкам экспертов, повлечёт дополнительные затраты для экономики в размере 380 млрд рублей и рост цены электроэнергии на 2,2-4,5% в период 2021-2027 гг.

Если простым языком – сейчас часть цены энергопотребителей Дальнего Востока перекладывается на крупных потребителей средней России – по сути на промышленников. При этом льготами пользуются не только население, бюджетные организации, но и ТОРы, промышленные потребители, ТЭК и тд. Такое перекрестное субсидирование было введено еще в 2016 году. Например, значительная часть субсидии направляется компаниям под госконтролем - ПАО «АЛРОСА» и ПАО «Транснефть».

При этом норма закона действует до 1 января 2021 года, и теперь ее предлагают продлить еще до 2028 года.

«Первый момент, который всех волнует, – это тарифы. Сразу оговорюсь: никаких резких скачков в платежах за электричество быть, конечно, не должно. Что касается бизнеса, есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. Но при этом вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей. Неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОР и свободном порту Владивосток, а также в других территориях, перечень которых позже будет утверждать Правительство Российской Федерации. Что касается остальных, то для них в законе предусмотрены сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию будут постепенно доведены до экономически обоснованного уровня. Например, для предприятий топливно-энергетического комплекса и драгоценных камней, и металлов – в течение трёх лет», – сказал глава правительства Михаил Мишустин на совещании в середине августа.

Почему промышленники против

В целом, промышленность не против самого законопроекта, но их волнует безадресность предоставления льгот потребителям. Кроме того, они ждут от правительства выполнения тех поручений, которые им дал президент страны Владимир Путин два года назад.

«Субсидирование цен на электроэнергию в текущем формате является неэффективным, не позволяет достичь заявленных целей, при этом рост тарифно-ценовой нагрузки на предприятия и организация оказывает негативное воздействие на экономику регионов-доноров (Европейская часть страны, Урал, Сибирь), поэтому поручениями Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 10 сентября 2018 года, было предусмотрено повышение эффективности субсидирования через переход к адресному субсидирования Дальневосточных потребителей при условии выполнения ими целевых показателей по развитию бизнеса», – отмечает в письме директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Кисилев.

Мнение промышленников подтверждает отчет РЭШ «Оценка эффективности мер поддержки потребителей в отдельных субъектах РФ на оптовом рынке электроэнергии и мощности», подготовленным по заказу Ассоциации Совет рынка. Согласно документу, снижение цен на электроэнергию с 2017 года за счет субсидий в регионах ДФО и льготные тарифы в СКФО c 2010 года не влияют на рост производства и инвестиций, что подтверждает совпадение этих показателей в субсидируемых регионах и остальных регионах РФ. Безадресное предоставление льготных цен на электроэнергию для всех потребителей в субъекте РФ неэффективно.

По мнению экспертов, для обеспечения развития ДФО и снятия нагрузки (около 380 млрд рублей за 10 лет) с промышленности в ценовых зонах можно ввести отбор на конкурсной основе ключевых проектов для предоставления субсидий и установка по ним KPI. А продление субсидирования – только после публичного отчета и исполнения KPI.

Еще можно предусмотреть в законе в принципе ежегодную оценку эффективности применения механизма выравнивания цен на электрическую энергию и его влияния на развитие ДФО и при необходимости категории льготников сокращать.