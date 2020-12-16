Спрос на аренду и покупку городской земли в Москве вырос на 65,5% за 11 месяцев — заммэра Ефимов

Инвесторы стали чаще заключать договоры аренды и покупки земельных участков в Москве. Это почти в два раза превышает показатели всего 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам городских торгов с января по ноябрь москвичи заключили 91 договор аренды и купли-продажи земельных участков — на 65,5% больше, чем за весь прошлый год, когда было заключено 55 договоров. Высокий спрос на городскую землю объясняется изменениями в ценообразовании, а также действующей с апреля 2020 года возможностью при аренде участка под ИЖС впоследствии выкупить его за 40% от его кадастровой стоимости», — сообщил заместитель мэра. Он добавил, что реализованные на городских торгах участки свободны юридически и фактически, на них отсутствуют какие-либо строения.

В прошлом году департамент городского имущества инициировал поправки в региональное законодательство в сфере начального ценообразования на земельных аукционах. Стартовая цена лота перестала рассчитываться на основании отчета об оценке, теперь она привязана к кадастровой стоимости участка и зависит от его градостроительных характеристик. Итоговая цена складывается по результатам открытого аукциона и, по сути, является рыночной. «По итогам 2020-го года мы убедились в целесообразности и эффективности этих изменений. Выросла инвестиционная привлекательность городской земли, что выражается в увеличении количества участников земельных торгов, процента реализации самих лотов и среднего превышения их итоговой цены», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В 2020 году на земельных торгах за один лот боролись в среднем семь инвесторов. «Земельные торги в этом году весьма популярны среди жителей и инвесторов. По итогам 11 месяцев превышение стартовой цены на торгах по аренде и продаже земельных участков составляет в среднем порядка 149%. Наибольшим спросом пользуется аренда участков под индивидуальное жилищное строительство. За 11 месяцев в таких аукционах приняли участие 590 претендентов, а конкуренция на них выросла в три раза по сравнению с прошлым годом и превысила 9 участников на лот», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Большое количество инвесторов и значительное превышение итоговой цены над начальной традиционно характерно лотам, расположенным на востоке Москвы рядом со станциями метро «Ухтомская» и «Лухмановская». Кроме того, за один лот в поселке Мещерский на западе Москвы в этом году боролись 140 участников торгов.