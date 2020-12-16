Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина, на долю которого приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют, на бирже Binance выросла на 4,3% и торгуется сейчас выше отметки в 20 042 долл. Прежний исторический максимум был достигнутой в декабре 2017 года.

Согласно информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин вечером в среду дорожает до 20 175 долл. (+4,75%), а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – до 20 327 долл. (+5,24%).

Инновационный финансовый инструмент стал едва ли не самым интересным активом на фоне экстраординарной ситуации пандемии. В отличие от периода первого всплеска, на сей раз крипторынок стал предметом внимания крупного капитала.

Дальнейшее развитие индустрии криптотехнологий стимулирует стоимость биткоина как основной криптовалюты в мире, на которую завязаны практически все криптопроекты, как минимум, с точки зрения их собственных финансовых процессов — как привлечения инвестиций, так и оплата услуг подрядчиков в криптоиндустрии.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Биткоин пробил свой потолок».

