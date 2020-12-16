Трамп не будет президентом США

Итак, чуда не произошло. «Революции выборщиков» не случилось. Коллегия, собравшаяся на Капитолийском холме, проголосовала в точности так, как ее уполномочили избиратели штатов. 306 выборщиков поддержали Байдена, 232 – Трампа. Все в полном соответствии с результатами президентских выборов.

Рухнула последняя надежда Трампа. Он – возможно, вполне искренне – рассчитывал использовать архаичность американской избирательной системы, сформировавшейся еще в те далекие времена, когда запряженные лошадьми экипажи не один день везли посланцев от регионов до Вашингтона. Система непрямых выборов, удобная тогда и странно выглядящая сейчас, предполагает, что избиратели на местах, ставя в бюллетене крестик у фамилии кандидата в президенты, на самом деле голосуют за делегацию посланцев от штата, которую этот кандидат и его партия формируют. Эти делегации в Вашингтоне уже и выбирают собственно президента. При этом ни один закон не запрещает члену Коллегии выборщиков голосовать по своему разумению. По законам ряда – но не всех! – штатов его могут за это оштрафовать, и подчас на весьма солидную сумму. Но его голос, по любому, будет зачтен.

Случаев, когда выборщики таким образом шли против воли народа, история США знает немало. Только вот смутьянов значительное количество не набиралось. Обычно бывало пять-шесть или семь, как на прошлых президентских выборах, выборщиков, решившихся перебежать от одного кандидата к другому. Трампу же требовалось, чтоб их нашлось аж 38. Впрочем, в этой избирательной кампании, как и вообще в 2020 году, уже было много невероятного.

Взять хотя бы сами обвинения в фальсификациях, которые настойчиво выдвигает Трамп. Под сомнение законность выборов в том или ином штате, на тех или иных выборах кандидаты в президенты ставили не раз. Были и скандальные ситуации, и пересчеты голосований. Вспомним президентские выборы 2000 года. Джордж Буш-младший обошел Эла Гора только потому, что так было решено по итогам пересчета в штате Флорида.

Но Трамп стал первым, кто поставил под сомнение честность выборов, считай, по всей стране. Если бы ему и в самом деле удалось доказать, что с помощью голосования по почте были произведены массовые фальсификации, он, возможно, и получил бы требуемое количество выборщиков. Однако нужного вердикта команда Трампа не добилась ни в одной судебной инстанции страны.

«Можно было ожидать, что когда истец рассчитывает на такой поразительный исход дела он обратится в суд, вооруженный такими юридическими аргументами и доказательствами такой невероятной коррупции, что у суда не будет никакого выбора, кроме как с сожалением удовлетворить иск, несмотря на то влияние, которое это окажет на огромное количество американцев. Но этого не случилось», - так сказано в вердикте, который вынес судья одного из округов штата Пенсильвания Мэттью Брэнн. Доводы, приведенные командой Трампа, он назвал «вымученными», а сам иск – основанным на «спекулятивных предположениях», неподтвержденными доказательствами. А ведь Брэнн – судья-консерватор. По идее, он должен быть благосклонен к республиканцам.

Консерваторы составляют большинство и в Верховном суде, этом последнем юридическом бастионе, на который рассчитывала команда Трампа. Иск, ставящий под сомнение законность результатов выборов в четырех штатах, инстанция отклонила как раз накануне 14 декабря, дня голосования коллегии выборщиков. Трампа это, похоже, взбесило. Он написал гневный текст в твиттере, который, увы для уходящего президента, не изменит состоявшегося факта: консерваторы из Верховного суда в решающий момент отказались его поддержать. Можно искать глубинную причину этого в происках Байдена. Все-таки, он грозит расширить состав Верховного суда за счет новых людей, лишив, таким образом, влияния нынешних судей. Это довольно сильный рычаг воздействия. Однако поражение Трампа в прочих судебных инстанциях не объяснишь никакими происками. Объективно, его обвинения оказались юридически несостоятельными.

Теоретически Трамп может еще добиться аннулирования результатов выборов. Для этого нужно, чтобы их не утвердил конгресс на своем заседании 6 января. Но это уже что-то из области фантастики. Не понятно: поддержит ли в итоге Трампа даже его Республиканская партия. Некоторые признаки намечающейся в ней «революции» уже есть.

Один конгрессмен-республиканец Пол Митчелл уже покинул ее ряды, написав письмо с критикой линии Трампа. В нем он высказал то, что в приватных беседах, как утверждают американские СМИ, да и члены команды Байдена, говорят многие представители Республиканской партии. Трамп-де, в угоду собственным политическим интересам, подрывает устои американской демократии. Они, эти устои, покоятся не только на законах, но и на традиции и неформальных правилах. Одно из них гласит, что, каковы бы ни были разногласия политиков, есть сферы, где они обязаны сотрудничать.

В Америке нет Центризбиркома или иного органа, который выносит финальное постановление, что тот или иной кандидат стал победителем выборов. Легитимность избранному президенту придает его соперник. Он должен, обязан поздравить его с избранием, как поступило большинство иностранных лидеров, от Ангелы Меркель до Владимира Путина, тем более сейчас, когда все или почти все правовые возможности оспаривать результаты выборов исчерпаны. А Трамп этого не сделал, и, видимо, не собирается делать.

Да, он сейчас остается безальтернативным лидером республиканцев, а значит «революция» против него окажется «бунтом», разрушительным для перспектив партии. Но вместе с тем, где нарушение одного неписанного правила – там могут быть и прочие нарушения, ставящие под сомнение вообще все, на чем стоит Америка. Неопределенность пугает, вызывая потребность избавиться от ее первопричины. То есть, от Трампа. Так что в ближайшее время ему предстоит борьба не только за Белый дом, но и за лидерство в партии. Причем, последнее может оказаться для Трампа куда важнее, чем первое.