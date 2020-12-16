В Москве появится завод по выпуску ветеринарных препаратов

Соглашение о создании современного завода по производству ветеринарных препаратов с общим объемом инвестиций 514 млн рублей было подписано 16 декабря в рамках заседания Правительства Москвы с промышленными компаниями. Реализацией проекта займется «БиноМедВетСервис», которой присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта.

«По условиям соглашения, компания "БиноМедВетСервис" построит современное предприятие, на котором будет налажено производство как минимум пяти ветеринарных препаратов. Город уже предоставил инвестору в аренду земельный участок в Юго-Западном административном округе площадью 0,3 га. Инвестиции в строительство завода составят 514 млн рублей, его планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. На предприятии будет создано 85 новых рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания «БиноМедВетСервис» не первый год ведет свой бизнес в Беларуси. Получая главный компонент действующего вещества из Германии, препараты производила в Гомеле. В Москве же инвестор наладит производство полного цикла – от изготовления субстанции до конечного продукта, благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта.

«Статус ИПП дает право на существенные налоговые и неналоговые льготы: общая налоговая нагрузка может быть снижена для инвестора на четверть. Налог на прибыль уменьшается 26% (он составит 12,5% вместо 17%), на 99% снижается земельный налог, обнуляется налог на имущество. Кроме того, наличие такого статуса позволяет компаниям, в том числе «БиноМедВетСервис», получить льготы по арендной плате за участок: она составит всего 0,01% вместо 1,5% от кадастра», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания, получившая статус ИПП, оказалась в Москве не случайно. Инвестора привлекли условия, которые предлагает столица для новых проектов. «Присвоение статуса ИПП является существенной поддержкой для бизнеса, в том числе благодаря тем льготам, которые он предоставляет. Эти условия и побудили нас открыть завод в Москве и перевести сюда свое производство. Помимо финансовой помощи, мы получаем поддержку и в подготовке проекта - представители Департамента инвестиционной и промышленной политики оказывают нашей компании оперативную консультационную помощь по согласованию документов», - рассказал генеральный директор «БиноМедВетСервис» Иван Поляков.

Статус ИПП присваивается компаниям, которые строят или модернизируют промышленные производства, создают промкомплексы, индустриальные парки и технопарки. Сегодня в Москве реализуются инвестиционные приоритетные проекты по созданию технопарков, индустриального парка, пищевых производств, завода по выпуску автокомпонентов, производства железобетонных изделий, музейно-выставочного комплекса, геронтологических центров. Механизм присвоения статусов инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) был запущен в 2018 году, и сегодня таких проектов в столице 14 с совокупным объемом инвестиций более 30 млрд рублей, на новых предприятиях будет создано 10,8 тыс. рабочих мест. Только в этом году, статус ИПП получили шесть компаний, они вложат в совокупности 5,3 млрд рублей в создание двух геронтологических центров, двух технопарков, а также в реконструкцию производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода. Объем льгот составит 142 млн рублей в год. В результате реализации проектов в городе появится более двух тысяч рабочих мест.