В районе Южных Курил произошло сильное землетрясение

Ранним утром у Южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1, говорится в сообщении единой геофизической службы Российской академии наук. На запрос РИА «Новости» в РАН сообщили, что сейсмособытие произошло в 4.48 по московскому времени или 12.28 по местному времени.

«Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в координатах 42,8 северной широты 144,2 восточной долготы на глубине 68 километров», - прокомментировала событие руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован сейсмологами в 157 километрах юго-западнее села Головнино (Кунашир).