В России усилят контроль за иностранными электронными кошельками

Госдума приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за иностранными электронными кошельками, также документ обязывает граждан отчитываться в Федеральную налоговую службу по их электронным кошелькам за рубежом, сообщает ТАСС. Авторами и инициаторами закона является группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документа вносит поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

В настоящее время многие банки не требуют от своих клиентов использовать банковский счет для осуществления безналичных платежей за пределами РФ с помощью, так называемых электронных кошельков.

По валютному законодательству резиденты обязаны отчитываться перед налоговыми органам об использовании счетов, открытых в банках за пределами РФ. Однако, в отношении электронных средств платежа эта обязанность отсутствует. По мнению специалистов, данный факт снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства в России в целом, а также повышает риски по отмыванию доходов и финансированию терроризма.