В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост больных коронавирусом в России составил 26 509 в 85 регионах, передает оперштаб. Отмечается, что показатель стал минимальным с начала текущей недели. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 734 454 случаев COVID. Таким образом, общее количество активных случаев в стране на текущий момент составляет 509 790. В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1%.

Летальный исход за сутки от коронавируса составил 596 человек. Общее число безвозвратных потерь от COVID достигло 48 564. Поправились и выписаны за последние сутки 26 490, в общей сложности 2 176 100 пациентов успешно перебороли инфекцию.

В Москве суточный прирост составил 5028 новых случаев коронавируса. Столица продолжает оставаться на первом месте по числу заболевших новой инфекцией. На втором месте по заболевшим находится Санкт-Петербург. В городе за истекшие сутки выявлено 3 758 новых заболевших. На третьем месте находится Московской области (+1477). В пятерке – Нижегородская область (+492), Архангельская область (+397). В десятке – Свердловская область (+395), Воронежская область (+387), Ростовская область (+385), Волгоградская область (+371), Псковская область (+359).