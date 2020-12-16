В Совете Федерации решили законодательно запретить треш-стримы

Члены верхней палаты российского парламента решили разработать закон о запрете в нашей стране так называемых треш-стримов после недавнего случая с блогером Reeflay.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сенаторы не должны допускать такие страшные вещи в интернете.

«Давайте обсудим предложения по этому вопросу», – цитирует политика РИА Новости. – Дадим поручение комитету по конституционному законодательству посмотреть, что нужно понастроить в российском законодательстве в сотрудничестве с платформами Google, с другими, чтобы не допускать подобного рода явлений. Это страшные вещи».

Спикер поручила комитету в конце января «дорожить о конкретных предложениях».

Ранее вопрос о запрете треш-стримов поднял сенатор Алексей Пушков, подчеркнувший необходимо принимать законодательные меры.

«Возбуждение уголовного дела по факту смерти – это другое. Мы же должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит треш-стримы как таковые», – подчеркнул член Совфеда, добавив, что пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека, в интернете быть не должно.

Напомним, 2 декабре в ходе треш-стрима блогера Стаса Решетняка (Reeflay) умерла девушка. Молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и «Скорую помощь». Но прибывшие врачи лишь констатировали смерть девушки. При этом всё это время трансляция не прерывалась.

Подруга погибшей рассказала, что девушка долгое время принимала наркотики и злоупотребляла алкоголем. У неё также обнаружили скрытую черепно-мозговую травму и множественные кровоподтеки.

4 декабря Раменский суд Московской области арестовал блогера до 3 февраля 2021 года. Решетняку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Сейчас блогер находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В России индустрия треш-стримов начала развиваться всего 5-6 лет назад. Некоторые вдохновлялись американским комедийным сериалом «Чудаки». Сначала стримеры не выполняли задания зрителей. Достаточно было просто неадекватно вести себя в кадре.

Блогеры пили и употребляли наркотики в прямом эфире, ломали мебель или технику у себя в квартире, дрались с другими участниками стримов. Зрители, в свою очередь, писали оскорбления в комментариях, требовали, чтобы на экране было «больше треша». Некоторые из них переходили к насилию в реальности.

Так, в 2018 году Андрея Гобзавра – автора канала ГОБЗ ШОУ, который он ведёт вместе со своей матерью Людмилой – облили краской. Это вызвало шок у блогера. На видео после происшествия он вместе с матерью взволнованно показывает залитую краской квартиру и ругается на своих обидчиков. Но вести стримы после случившегося Гобзавр не перестал.

Популярность треш-контента подтолкнула блогеров к его прямой монетизации. Сейчас зрители могут за деньги давать задания участникам. Обычно на счёт блогеров переводят произвольную сумму, чтобы комментарии появлялись поверх видео и участники треш-стрима выполняли указанное задание.

Но бывают и фиксированные расценки. Финансируют трансляции только донатеры. По словам самих стримеров, максимальная сумма, которую удалось получить за один такой стрим, — примерно 800-900 тыс. руб.

О том, почему одни люди продают насилие в интернете, а другие его покупают, читайте в нашем материале «Треш-стрим как образ жизни».