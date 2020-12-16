Время возрождения медицинской дипломатии

— Какие самые трудные испытания вы прошли за этот непростой год?

— Уходящий год стал экстремальным испытанием на прочность. Для людей в целом — в контексте умения (или неумения) ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Для врачебного сообщества и организаторов здравоохранения — в контексте профессионализма, и в медицинской части, и в менеджменте.

Поскольку я привыкла организовывать свою жизнь, включая управление GMTClinic, как цепочку сверхзадач с широким горизонтом планирования, мне близки два принципа, которые и стали в 2020 году фундаментом адаптивных решений. Во-первых, бизнес должен выстраиваться вдолгую и иметь качественный запас прочности. Во-вторых, любая кризисная ситуация дает уникальные возможности для роста. Принципиальное значение имеет поддержка этих возможностей командой. И я вновь убедилась в том, что правильно сформированная команда — великое дело.

Отдельную роль в стабильности работы клиники сыграло то, что не просто эстетика, но культура здоровья заложена в философии GMTClinic. И с этим мы встречаем наших пациентов. В уходящем году они особенно оценили такой подход, с четким пониманием, что сильный иммунитет — важнейший аспект качества жизни и основа уверенности человека в своих силах, какие бы внешние испытания ни пришлось проходить: от инфекций до повышенной физической и эмоциональной нагрузки. Поэтому всё больший интерес пациентов сейчас вызывает одно из стратегических направлений клиники, наша собственная разработка — иммунохакинг. Это направление, включающее в себя комплексный чекап и терапию для восстановления и укрепления организма на базе принципов превентивной медицины и с элементами биохакинга. Мы будем вкладывать в это направление в наступающем году много сил и ресурсов, я вижу в нем большую социальную значимость.

— Какие цели стоят перед компанией в 2021 году?

— У нас большие планы в отношении цифровизации, автоматизации бизнес-процессов, применения возможностей искусственного интеллекта с целью улучшения клиентского сервиса и внутрикорпоративных бизнес-процессов. Это тренд прогрессивной мировой медицины. Понимая активный запрос на цифровую трансформацию, я приняла решение получить дополнительное образование в диджитал-сфере на базе бизнес-школы «Сколково» и сегодня чувствую большое воодушевление, видя новые точки роста для бизнеса.

Все эти направления развития являются модулями персонализированного подхода к пациентам, который в GMTClinic изначально был одной из основ сервиса и является мировым трендом в качественной частной медицине. И в том числе именно цифровизация дает возможность действительно качественного индивидуального подхода.

— Есть ли перспективы и направления расширения бизнеса в 2021 году?

— В сегодняшних обстоятельствах я вижу, как ни странно, много возможностей для глобального диалога в сфере медицины — открытого, и что очень важно, оперативного обмена опытом, внедрения лучших мировых практик и локализации технологий, невзирая на закрытые границы. Это время возрождения медицинской дипломатии в ее классическом понимании. Поэтому международный вектор для нас один из ключевых на 2021 год. Ограничение выезда за границу стимулирует внедрение европейских методик в России, это не в полной мере импортозамещение, а скорее обеспечение доступности в России европейского уровня частной медицины. Это было основой нашей концепции при создании клиники, и сегодня это приобретает новую актуальность.