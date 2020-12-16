ВТБ и МТС создали блокчейн-прецедент

Цифровое рукопожатие

Российский сотовый оператор МТС и банк ВТБ провели первую в России коммерческую сделку по оформлению цифровой банковской гарантии на отечественной блокчейн-платформе «Мастерчейн». Сумма гарантии ВТБ для МТС составила 392 млн рублей, сообщает пресс-служба МТС. Платформа была разработана ассоциацией «ФинТех» (АФТ) совместно с Банком России и участниками финансового рынка.

«В ходе промышленной эксплуатации сервиса банк ВТБ выдал банковскую гарантию на 392 миллиона рублей в пользу МТС. Операция проводилась в режиме реального времени, ВТБ со своего узла осуществил выпуск цифровой гарантии, а МТС на своем узле приняла документ, направив в банк соответствующее уведомление, подписанное усиленной квалифицированной подписью», — сообщила 16 декабря пресс-служба телефонного оператора.

Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов отметил, что решение дает возможность безопасно совершать операции с банковскими гарантиями одновременно со множеством участников как в качестве бенефициара, так и принципала. В ВТБ заявили, что размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями. При этом, по словам гендиректора АФТ Татьяны Жарковой, в будущем к системе смогут подключиться страховые и логистические компании.

Тем не менее, говорит шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв, сегодня это просто своего рода тестовая сделка, цель которой — продемонстрировать бизнес-среде базовые возможности нового цифрового сервиса. Не случайно она заключена между контрагентами, которые и так друг другу безусловно доверяют, давно имеют близкие деловые отношения. Когда в сделке, как сейчас, участвуют только два контрагента, то по сути это продвинутый вариант цифровой подписи, который позволяет избежать долгой волокиты при сохранении надежной формализации контрактов.

Но, уверен эксперт, по-настоящему востребована «Мастерчейн» может быть впоследствии для многосторонних сделок с более сложными схемами софинансирования, долевого инвестирования проектов по аналогии с криптосредой для ICO, только без криптовалют.

Блокчейн изначально и создавался для сетей с распределением информации между многими узлами, то есть для эффективного коллективного взаимодействия, включая и защищённый краудинвестинг. А тот факт, что площадка «Мастерчейн» учреждена с техническим и организационным госучастием, а ЦБ выступил в качестве соучредителя, даёт бизнесу гарантии, что и финансовые, и другие обязательства всех сторон любой большой, сложной сделки будут надёжно исполняться.

«Капитал»-2

Сделка между МТС и ВТБ — пример хорошей инновации в области финтеха и регуляторики, полагает основатель Talkbank Михаил Попов. Потому что он показывает, что уже сейчас в России можно подписывать такие крупные контракты в электронном формате без поездки в отделения и личного подписания кучи бумажных документов. Все документы подписываются электронной подписью в офисе, и при этом верифицируются со стороны блокчейна. Это исключает их подмену, мошенничество и злоупотребления такого плана, так как система единая и прозрачная, в ней невозможно подмена данных в силу самой структуры распределенного реестра.

Такие сделки открывают возможности для повышения прозрачности рынка финансовых услуг, в частности, рынка банковских гарантий. В нем, в значительной степени, присутствуют различные манипуляции. Так, недобросовестные получатели гарантии представляют банкам фальсифицированные документы. Со стороны банков, особенно небольших, также встречаются нарушения, как в части требований по капиталу, так и собственно в отношении гарантий. Это приводит к риску банкротства или финансовой несостоятельности банка, пропаже средств с банковских счетов, отмечает банкир.

С одной стороны, внедрение «Мастерчейна» позволяет исключать такие злоупотребления, с другой — значительно снизить касты на обслуживание такой сделки, так как она находится полностью в электронном обороте. Документы доступны для дальнейшей обработки. Информация является доступной и для контрагента — ему не требуются дополнительные справки или заверения, что это действительно подтвержденная сделка, и что эта банковская гарантия действительно есть. Это хороший пример того, как могут в дальнейшем развиваться цифровые и финансовые активы в стране, так как соответствующий закон уже начинает действовать с 1 января.

По такому же принципу можно будет оцифровать не только банковские гарантии, но и любые другие активы и доли в компаниях: акции непубличных акционерных обществ, права требования как на товары, так и на услуги и на финансовые средства и инструменты, считает Михаил Попов. Те же депозиты можно регистрировать в блокчейне, чтобы исключить риск вывода средств вкладчиков недобросовестными сотрудниками. Это позволяет иметь достоверную картотеку контрагентов и клиентов, что исключает риск различных подменных злоупотреблений.

Для участников таких систем, помимо повышения степени защищенности их транзакций, также растет доступность капитала, потому что безбумажный электронный формат позволяет приобретать цифровые и финансовые активы или другие обязательства у сторон в удалённом формате, сидя у себя дома и подписывая документы электронно-цифровой подписью. Это действительно расширяет доступ к капиталу.

Также, продолжает Михаил Попов, блокчейн позволяет повысить интенсивность и ликвидность таких активов, так как их перезапись на другого владельца не требует личной встречи. Для непубличных компаний формируется возможность иметь доступ к таким же ликвидным форматам получения капитала, как у публичных компаний, но при этом с меньшими требованиями по отчетности и бумажным процедурам, которые сопутствуют вывод компании на биржу.

А значит, такими сервисами могут воспользоваться не только крупные корпорации, как в данном примере, но, со временем, и представители малого бизнеса. Они также смогут в блокчейне проводить сделки, связанные со своими обязательствами, услугами, товарами или инвестициями.