ЮУрГУ продолжает наращивать темпы развития

Однако достижений и перспектив немало. О главных итогах года, о новых проектах и стратегических планах рассказывает ректор вуза, доктор технических наук, профессор Александр Шестаков.

— Мы заметно продвинулись в направлении научной деятельности. За год на 30 процентов стало больше публикаций в авторитетных зарубежных и отечественных научных издания (Q1 и Q2). Есть также прирост в цитировании наших публикаций в базах данных Scopus и Web of Science. Это серьезные результаты для университета, которые скажутся на будущих рейтингах.

Несмотря на пандемию, мы продолжаем наращивать темпы развития. Ведется ряд серьезных работ, в том числе в рамках постановления правительства РФ № 218. Создаются новые технологий и продукты для промышленности Челябинской области. В конце года завершилась масштабная работа по созданию новой системы транспорта в Челябинске. ЮУрГУ собрал команду лучших специалистов страны, которые занимаются планированием транспортного движения.

Мы продолжаем расширять свое присутствие в мире. На днях в министерстве образования Китайской Народной Республики состоялась успешная защита нашего совместного проекта с Чжэнчжоуским университетом аэронавтики. Партнер из Китая сообщил, что мы выиграли грант на создание института в Хайнане. Мы предоставим Поднебесной образовательные программы, обучение по которым будет проводиться в том числе на русском языке.

ЮУрГУ предоставлено пресс-службой

Пандемия существенно не повлияла на деятельность университета. Мы научились работать в новых условиях, не снижая качества образования. Речь идет о технологиях дистанционного обучения, которые ЮУрГУ совершенствует уже десять лет.

Уходящий год ознаменован еще одной очень важной победой. Совместно с Екатеринбургом и Курганом мы выиграли в конкурсе на создание научно-образовательных центров. Это была большая и серьезная работа. Проекты Уральского межрегионального научно-образовательного центра отличаются от других заявленных на конкурс тем, что решают глобальные задачи развития не только Урала, но и всей страны. Заявка УФО набрала наибольшее количество баллов и заняла первое место.

На мой взгляд, ключевой проект УМНОЦ — это создание технологии возвращаемой ракеты. В какой-то мере эта разработка в пику Илону Маску. Эта идея государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева, ее продвигают давно. А мы в рамках УМНОЦ ставим задачу разработать основные технологии для этой ракеты. Речь идет о двигательной установке совершенно нового типа.

ЮУрГУ нацелен на участие в Программе стратегического академического лидерства, инициированной Министерством науки и высшего образования РФ. Мы выработали концепцию развития университета на ближайшие десять лет. В ближайшее время начнем эту концепцию превращать в план конкретных действий.

ЮУрГУ — центр научной мысли региона. К 2030 году в университете должно быть 35 международных лабораторий с внешним руководством ведущих мировых или ведущих российских ученых. Наша позиция состоит в том, что не только развитие Челябинска, но и развитие Челябинской области так или иначе связано с созданием научного и образовательного центра мирового уровня на базе Южно-Уральского государственного университета. Появление такого центра приведет к созданию производства шестого технологического уклада и может продвинуть область по многим направлениям. Мы ставим задачу - создать центр искусственного интеллекта в городе L-Town. Мы прикладываем много усилий для того, чтобы такой центр в Челябинске появился.