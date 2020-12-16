Зеленский стал для украинцев «разочарованием года»

Согласно опросу, проведенному на Украине «Центром Разумкова» с 4 по 9 декабря 2020 года, 42,1% украинцев заявили, что президент страны Владимир Зеленский стал для них «разочарованием 2020 года».

На втором месте с большим остыванием идет предшественник Зеленского на посту главы государства – экс-президент Украины Петр Порошенко, который стал «разочарованием 2020 года» для 10,4% опрошенных. Рейтинги разочарования в других политиках близки к социологической погрешности.

Кроме того, резко увеличилась доля граждан Украины, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Две трети опрошенных (67%) заявили, что страна идет не тем курсом, и лишь 16,5% придерживаются противоположного мнения. Еще большее количество граждан Украины – 71% считают, что в 2020 году ситуация в стране ухудшилась.

21 апреля 2019 года на Украине состоялся второй тур президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов.