Аналитики рекомендуют покупать акции ММК

С октября 2020 года акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на Московской бирже сохраняют восходящий тренд – в декабре ценные бумаги компании обновили годовой максимум, зафиксированный в январе (47,52 руб.), и продолжили рост. Этому способствуют несколько факторов, главный из которых – восстановление экономики. После падения во II квартале, связанного с ограничениями на экономическую деятельность в рамках борьбы с распространением COVID-19, на протяжении III и IV кварталов 2020 года потребление стали увеличивается, что сочетается с ростом цен на металлопродукцию в России и мире.

Руководство ММК ожидает, что рост потребления металлопроката в мире в 2021 году превысит 4%, а загрузка производственных мощностей останется на высоком уровне. Как отметил председатель совета директоров Виктор Рашников в ходе конференции «ММК Онлайн», благодаря этим факторам, а также новостям об успешных испытаниях вакцин от COVID-19, «мы смотрим позитивно на 2021 год».

Эксперты разделяют оптимизм ММК: так, делая прогноз на неделю 14 – 20 декабря, аналитик «Альфа-банка» Джон Волш отметил, что «ралли, начавшееся в конце октября, продолжится на фоне высоких цен на нефть и металлы» и назвал ММК среди лидеров роста. С ним согласны эксперты «БКС Экспресс», включившие Магнитогорский металлургический комбинат в топ-5 российских акций на неделю. «Российский металлургический холдинг получит выгоду от восстановления внутренних цен на сталь. Мы видим потенциал роста цен на 25%, что должно поддержать акции ММК ввиду большой доли поставок компании на внутренний рынок (80%)», – говорится в их заявлении.

В долгосрочной перспективе ценные бумаги ММК также выглядят уверенно. Аналитик Дмитрий Пучкарев из «БКС Экспресс» включил ММК в пакет компаний, чьи акции могут в следующем году принести инвесторам доходность выше среднерыночных значений. «Среди прочих металлургов ММК отличается самой низкой долговой нагрузкой – на конец III квартала отношение чистый долг/EBITDA было отрицательным на уровне -0,03х», – отмечает Пучкарев, прогнозируя доходность в 2020 году на уровне 8,7 – 12,5%. Высокая дивидендная доходность – один из приоритетов финансовой политики компании из Магнитогорска, что подтверждается на международном уровне: так, в 2020 году консалтинговая компанияBostonConsultingGroup включила ММК в топ-3 самых выгодных для инвесторов металлургических компаний мира за последние пять лет.