Число самозанятых в Москве увеличилось до 454 тысяч – заммэра Ефимов

За 11 месяцев 2020 года количество самозанятых в столице увеличилось на 260 тысяч человек. Всего в Москве зарегистрированы более 454 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход, это вдвое больше, чем за весь 2019 год, и почти 35 процентов от общего числа самозанятых в России. «На протяжении октября и ноября в Москве был зарегистрирован рекордный за все время действия этого налогового режима рост количества самозанятых – по 29 тысяч человек в месяц. Самозанятые получают право вести легальную профессиональную деятельность и при этом оплачивать налоги в размере четырех процентов с доходов, полученных от физических лиц и шести процентов с доходов от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В бюджет Москвы за 11 месяцев текущего года поступило 1,02 млрд рублей налога на профессиональный доход – вдвое больше, чем за весь 2019 год», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году в рамках поддержки в период пандемии самозанятым был предоставлен налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и возвращены уплаченные налоги за 2019 год. Это способствовало росту привлекательности налогового режима.

«Растут также и доходы самозанятых. Так, на 1 декабря 2020 года их суммарный доход составил 102,6 млрд рублей, средний размер чека с начала года увеличился на 22%. Из тех, кто указал при регистрации свой вид деятельности, больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работают в строительстве, доставке, маркетинге, рекламе, такси, грузоперевозках, а также сдают квартиры в аренду», - рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Налог на профессиональный доход является приоритетным направлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В Москве он был введен в 2019 году, а с октября действует на территории всей России.